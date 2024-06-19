黃偉哲招待65校2400名師生　飽覽英國國家藝廊珍藏展

▲台南市長黃哲與南新國中39名師生，一起參觀《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，領略西洋藝術史之美。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》於5月2日至9月1日展出，是英國國家藝廊成立兩百年來首次來台辦展，市長黃偉哲為讓台南市學子體驗難得藝術饗宴，特別招待2400位師生到場觀展，19日更親臨現場與南新國中39名師生一起領略西洋藝術史之美。

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黃偉哲市長表示，本次特展是藝文界千載難逢盛事，適逢「台南400」與西洋藝術史400年展相呼應，來自全國各地的學生、教師及藝術愛好者齊聚一堂，共同感受藝術教育在跨文化交流中的美妙與深意，50位世界級大師52件藝術創作真跡，200年首度來台展出，不必到英國國家藝廊，在奇美博物館就可以近距離看得到，相當難能可貴，希望所有來觀展的師生都能做好準備，進行一場深度藝術教育之旅的課程。

教育局長鄭新輝表示，培養學生美學創思力是南市重要的政策目標，藝術教育的普及與推廣也持續在各校扎根，為安排各校師生到場觀展，教育局早在2月底即積極與奇美博物館聯繫，歷經多次的會議協調，最終促成南市65校共2,400位師生得以參觀百年難得一見的珍貴藝展，各參訪學校也由教師精心規劃展覽前導課程，並設計精美學習單，讓參展學生不虛此行。

南新國中校長黃美芳表示，學校設有美術及音樂藝術才能班，很高興受邀辦理本場記者會，特別安排由南新音樂班弦樂四重奏揭開序幕，讓與會嘉賓聆賞「美術與音樂的對話」；自小修習美術且讀遍畫作賞析的南新美術班學生皆讚嘆，書本的知識，遠不及親眼目睹名畫真跡的真實感受。

官田國中敬世龍校長及玉山國小鄭宇盛校長代表國教藝術領域輔導團出席，敬世龍校長表示，特展中的畫作橫跨西洋藝術史四百年，巧妙各有不同，對於各階段的藝術教育，都能發揮加乘的效果，激盪出燦爛的火花。

鄭宇盛校長表示，國小生透過教師在校先深入淺出的解說，現場配合導覽，每位學生均能選出自己最喜愛的畫作，並於學習單上寫或畫出心得感想，此次展覽不僅讓學生接觸世界級的藝術作品，還培養孩子的藝術鑑賞能力和審美觀。