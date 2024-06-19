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雲林縣警局啟動「警民連線」　擴大治安座談會吸引600人參加

▲雲林縣警察局斗六警分局舉辦擴大社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構、超商代表及轄區民眾逾600人參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局斗六警分局舉辦擴大社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構、超商代表及轄區民眾逾600人參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六警分局舉辦擴大社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構、超商代表及轄區民眾逾600人參加，會議由分局長黃念生主持，警察局局長李建民率雲林縣警察局團隊及分局各組、隊、中心主管皆列席，一同進行「警民連線、守護無限」啟動儀式。

雲林縣長張麗善表示，警察局成立「打詐雲林隊」展現打擊詐欺犯罪的決心，為了讓鄉親辨識詐騙手法，將於各鄉鎮陸續辦理治安座談會，去年銀行等各機構行員總共成功阻詐1億4千多萬元，而今年度到目前為止也防止詐騙7千萬元，邀請鄉親能前往聆聽警界同仁分享阻詐的專業經驗，藉此提高防詐意識。

▲雲林縣警察局斗六警分局舉辦擴大社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構、超商代表及轄區民眾逾600人參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，詐騙手段層出不窮，民眾在匯款前必須注意匯款對象及目的，不能輕信假訊息及可疑資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局長黃念生表示，此次治安座談會擴大邀請層面，除聆聽轄內各與會代表及各界的意見與反應外，就是希望來參加的每一個民眾都能成為預防犯罪的種子散播到各處，並擔任「路老師」的角色，向縣民宣導交通安全觀念，未來民眾對治安或交通方面若有任何建議或疑慮，都可透過轄區村、里長或派出所向分局反應，共同為改善轄區的治安與交通盡一份心力。

座談會中，偵查隊長鄧家福進行預防詐騙犯罪宣導，針對目前5大詐騙手法，包括假網路拍賣、假投資、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙等說明各式詐騙手法的破解之道，此外詐騙手法推陳出新，民眾可熟記「反詐五不」原則，「不接-陌生來電、不聽-投資明牌、不點-不明連結、不傳-個人資料、不信-可疑資訊」口訣，以提高警覺，避免受騙上當；接著由第五組組長何圳生針對轄區發生交通事故10大路段、肇事原因分析向民眾說明，並宣導有關「酒駕毒駕」相關法規，讓用路安全能夠落實及深入每個參加民眾的心裡。

▲雲林縣警察局斗六警分局舉辦擴大社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構、超商代表及轄區民眾逾600人參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六警分局舉辦擴大社區治安座談會，由分局長黃念生主持，警察局長李建民率雲林縣警察局團隊及分局各組、隊、中心主管皆列席，並邀請縣長張麗善及議長黃凱等貴賓蒞臨共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣警察局社區治安防詐騙斗六警分局

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