2024國慶焰火在雲林　觀賞區、表演區、焰火施放區曝光





▲2024國慶焰火在雲林，活動整體規劃為三區，高鐵雲林站月台即可觀賞。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火在雲林，縣府民政處針對國慶焰火施放之規劃方案於雲林縣議會定期會進行專案報告，提到國慶焰火將串聯雲西海洋音樂祭、西螺藝陣文化季、國際農機展、虎尾毛巾節、國際偶戲節、及國際咖啡節等活動，讓國慶焰火發揮最大經濟與行銷效益，提高雲林國際知名度。

縣長張麗善表示，高鐵行政專區面積佔地約9公頃，國慶焰火活動整體規劃為三區，焰火施放地點為虎科大高鐵校區；典禮舞台及表演區將設於文小用地；民眾觀賞及市集區則為農機展辦理地點，而考量到觀賞焰火人潮眾多，交通疏運成為現階段重要的規劃方向。

▲2024國慶焰火在雲林，活動整體規劃為三區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

目前交通路網規劃除了在台鐵、高鐵疏散外地旅客，在雲林斗六、斗南等鄰近鄉鎮市，亦會做人潮疏散，最重要的是增加汽機車的停車空間，縣府會在施放地點外圍增設停車場，讓遊客能停好車再走進去活動現場，避免交通壅塞，疏散時間可能會集中在下午3點到晚上9點這段時間，盼能快速疏散人流及車潮。

民政處指出，考量歷年焰火施放規模、交通、腹地進行評估，規劃尚符合期程，總經費合計約新台幣8千萬元整，擬向交通部觀光署、公路總局、國營事業、企業及公股銀行爭取相關經費；至於交通規劃部分將研請交通工務局評估國慶焰火南北向公路車流量管制及動線、停車空間分層、分流、分時之規劃評估，並依現有交通設置鄉鎮接駁站點評估接駁人數。

另外針對周邊停車場空間規劃，將和高鐵站周邊停車場業者合作，降地活動整地成本。並強調，此次活動預期成果參觀人數預估約30-50萬人，觀光收益預估達7億元，活動預估將推動雲林深度體驗遊程，帶動觀光及相關產業發展，再創雲林觀光人次新紀錄。

▲2024國慶焰火將串聯雲西海洋音樂祭、西螺藝陣文化季、國際農機展、虎尾毛巾節、國際偶戲節、及國際咖啡節等活動。（圖／記者蔡佩旻攝）