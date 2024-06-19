轟賴清德3委員會「搞錯民生方向」　羅智強：複製蔡英文無能悲劇

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統就職將滿月，今（19日）舉行記者會宣布總統府將成立國家氣候變遷對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等三大委員會，三個委員會都由賴總統擔任召集人。國民黨立委羅智強批評，賴清德根本搞錯民生關注方向，詐欺受害人與金額突破天際、房價物價創歷史新高、貧富差距創歷史最大，卻成立三個委員會疊床架屋，根本是在複製蔡英文少子化辦公室的低效無能悲劇。

總統賴清德、副總統蕭美琴今日在就職滿月前召開「信賴新政 時代新台灣」記者會，由賴清德宣布總統府將成立氣候變遷、健康台灣與全民防衛委員會，並由自己擔任召集人，替國家發展擬定戰略，與民間力量展開對話，和國際社會深化合作，更為台灣未來展開行動，為國家與世界，提出更強而有力的解方。

國民黨團書記長洪孟楷對此質疑，賴總統無形中把總統職權伸入行政體系，行政院還是中華民國最高行政機關嗎？國人提到國會改革法案的時候，認為總統到立法院做國情報告有其必要性，這樣才能做到權責相符，當賴清德把手直接指揮這些項目時，難道不需要為自己的決策負責嗎？

羅智強也說，賴清德根本搞錯民生關注方向，詐欺受害人與金額突破天際、房價物價創歷史新高、貧富差距創歷史最大、家暴通報和兒少受虐及遭性猥褻人數爆增、兒少自殺率倍增、少年犯罪人口率狂漲。我們的孩子，不是當被害人，就是變成加害人。社會安全網不只破了，還越破越大。然後賴清德無視全民的痛苦，成立三個委員會疊床架屋，根本是在複製蔡英文少子化辦公室的低效無能悲劇。

羅智強續指，當前解放軍背景的陸籍男子開小艇登陸淡水時，賴總統、卓院長，還在關心對抗立法院、反國會改革，已經讓抗中保台變成笑話。但面對社會安全網破滅，賴清德請別把台灣人民真實的痛苦，也當成笑話，搞這種疊床架屋，只是每季開一次會，然後漂漂亮亮拍照發臉文的「平台」罷了！

