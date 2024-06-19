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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

午後大雷雨狂轟！「青鳥」冒雨聚集立院外　現場畫面曝光

▲▼民眾冒雨聚集在立法院外。（圖／記者張乃文攝）

▲民眾冒雨聚集在立法院外。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

立法院今（19日）針對行政院提出的國會改革覆議案，舉行全院委員會會議進行兩天的審查，並邀行政院長卓榮泰說明覆議案並備詢。場外部分，公民團體再次號召「青鳥行動」重回立法院周邊街道。而午後大雷雨來襲，仍有不少民眾穿著雨衣、撐傘，且不畏氣溫炎熱到場支持。

由經濟民主連合、公投護台灣聯盟等民間團體組成的「台灣公民陣線」號召「公民反國會濫權，拒絕民主倒退，警告中國國民黨」行動，將於6月19日至21日登場，並邀請「青鳥黃店」、已放暑假的學生輪班，所有國民下班下課後再次集結。而今日氣溫炎熱、加上午後雷雨來襲，針對雙北等縣市發布大雷雨即時訊息。

不過，在集會現場，仍有不少民眾冒雨支持，撐傘、穿著雨衣在場聆聽短講。同時因天氣炎熱，現場也備有多台大型風扇替民眾降溫。

▲▼民眾冒雨聚集在立法院外。（圖／記者張乃文攝）

▲▼現場備有大型風扇降溫。（圖／記者張乃文攝）

▲現場備有大型風扇降溫。（圖／記者張乃文攝）

台灣公民陣線等團體表示，中國國民黨不要再次背離民意，堅決抵制民主倒退法案。這次行動將展示公民的團結與決心，確保台灣的民主不會倒退一步。

立法院總務處18日下午公告，因應6月19日到6月21日有民眾於立法院周邊進行集會活動，立法院將於18日晚間10點起，陸續封閉立法院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。公告指出，各封閉的出口將依集會活動結束現場狀況，恢復人車正常通行。

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「青鳥」冒大雷雨聚集立院　現場畫面曝光

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