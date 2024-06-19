總統府3委員會侵犯行政權？　賴清德：與卓榮泰溝通協調過

▲總統賴清德今日上午親自召開就職滿月記者會，下午在中常會也提及相關議題。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（19日）宣布將就氣候變遷、健康台灣、全民防衛3大方向成立委員會，親自領軍推動各項工作，但遭外界質疑跨越行政院主導內政，是疊床架屋，有侵犯行政權疑慮。據轉述，賴清德下午在中常會席間談及，這3個議題都是全球性的議題，需要與國際社會保持暢通溝通，提出國家高度的對策，過程中也與行政院長卓榮泰溝通協調。

據轉述，賴清德今日下午以黨主席身份主持民進黨中常會，席間向中常委們分享，今天上午他在總統府宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」，由自己擔任召集人，並委請副總統蕭美琴、行政部門與社會各界的賢達人士，擔任副召集人。

賴清德細數，「國家氣候變遷對策委員會」面對的是，全球共同的氣候變遷議題，台灣要善用產業優勢，扮演國際社會積極關鍵的角色，化危機為機會，成為國際新典範；「全社會防衛韌性委員會」關注的是，強化社會整體的韌性，要讓台灣有更堅實的力量，人民有更堅定的信心，能夠面對各種災害和挑戰，強化台灣安全，世界也就更安全。

賴清德說明，「健康台灣推動委員會」，則是可以追求國人健康為目標，關注個人、家庭、社區，乃至於國家整體的健康願景，期望讓國人健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣。

賴清德說，這3個委員會，代表著執政團隊一體、跨部會同心，也代表跨部門、跨領域、公私協力的精神。希望全體黨公職，都要體認到「面對新問題，不能只用老方法」，因此，要建立有效率的溝通平台，藉由產、官、學、研，和民間的力量，可以更有效地因應全球議題，使國家進步發展。

賴清德最後也說，面對國家未來的發展，全體黨公職都應該團結合作，民進黨才能繼續為台灣帶來進步和改變。

另據轉述，賴清德在致詞過後，主動回應有關外界質疑「侵犯行政權」等疑慮，他強調，這3個議題都是全球性的，國際社會高度關注氣候變遷，台灣要加強自我要求，跟上國際社會的標準和腳步；成立全社會防衛韌性委員會是因為，除了民間安全外，也包括區域安全，這是國際高度關注的面向。

賴清德說，健康台灣則是從疫情以來，全球共同面對傳染疾病的威脅，需要與國際社會保持暢通，以全球視野提出國家整體高度的對策。他補充，過程中他與卓榮泰溝通協調，沒有外界質疑的問題。