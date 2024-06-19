賴清德設三大委員會　藍委轟「民主專政」：毀憲亂政逕自擴權

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（19日）親自主持就職滿月記者會，將在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」。立委許宇甄表示，總統成立三個委員會就是要將自己的手伸進行政院，破壞體制，賴清德已經過度擴權，若那麼想兼管行政事務，可以大膽地進行修憲，不該毀憲亂政逕自擴權，這已經不是黑箱，而是民主專政。

對於賴清德成立三個委員會，許宇甄表示，《中華民國總統府組織法》並沒有賦予總統可以設置委員會，民國99年前總統馬英九曾提出修法增訂第14條之2，賦予總統成立委員會法源，但被民進黨否決，導致今天賴成立的三個委員會沒有法源基礎。若要講總統成立委員會，會讓人聯想到「國防最高委員會」，這是在戰爭時期才會出現，目的是讓總統將國家權力高度集中統一，方便調度指揮，賴總統就職滿一個月突然提出要成立三個委員會，是在為可能發生的特殊情況預做練習嗎？兩岸關係現在有這麼危險嗎？

許宇甄認為，賴所成立的三個委員會，跟行政院推動的政務有許多重疊的地方，涉及多個部會權責，總統依憲法增修條文第二條規定，「為決定國家安全有關大政方針，得設國家安全會議及所屬國家安全局」，再看《國家安全會議組織法》第二條第二項規定「國家安全係指國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項」。今天賴清德在沒有法源依據的情況下成立委員會，有違憲、違法問題，除非現在是動員戡亂時期，否則還是應該回歸民主憲政制度處理。

許宇甄指出，總統成立三個委員會就是要將自己的手伸進行政院，破壞體制，賴總統已經過度擴權，賴清德若那麼想兼管行政事務，可以大膽地進行修憲，不該毀憲亂政逕自擴權，這已經不是黑箱，而是民主專政。今天總統府記者會，賴還讓記者現場提問，並「即時回答」，總統面對媒體就不提憲法問題，但面對立法院要求總統國情報告後接受立法委員提問並即回答就有難處，賴清德的標準令人無法苟同，難道沒套好招就不敢面對立委檢視？

許宇甄強調，賴既然要請童子賢擔任氣候變遷委員會副召集人，就要讓產業界人士能發揮專長，提出接地氣的能源方案，因此，民進黨主席賴清德應該先將民進黨非核家園神主牌拿掉，才能讓民間人士回歸專業進行討論，提出適合台灣的能源方案，否則只會是緣木求魚，最後又是各講各的，官員執行委員會政策時，又會被柯建銘總召趕出去。此外，賴應該多關注兩岸問題，促進兩岸和平靠得不是組成體制外的「全社會防衛韌性委員會」，而是依憲法面對兩岸關係，務實面對兩岸問題，回到《中華民國憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》的框架下，穩健處理兩岸問題，而非兩國問題，否則賴清德想要的和平只是天方夜譚。

