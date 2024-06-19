民進黨的國會改革是什麼？　賴清德感慨：可惜遭藍白封殺

▲總統賴清德今天主持就職滿月記者會，下午也在中常會談論相關議題。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中常會今（19日）邀請陽明交通大學特聘教授林志潔分享民進黨昔日推動國會改革歷程，據轉述，身兼黨主席的賴清德會中感慨，可惜的是，本屆民進黨要落實權責相符、強化立法院問政質能的國會改革法案，卻遭藍白聯手封殺，至今連被討論的機會都沒有，盼在野黨能正視人民要求程序正義的聲音。

民進黨中常會今天下午邀請林志潔，以「真正的國會改革—民進黨如何從萬年國會改革出屬於人民的專業國會」為題進行專案報告。

據轉述，賴清德會中聽取報告後表示，民進黨從1992年國會全面改選、終結萬年國會開始，就不斷的提出國會改革主張，從第3屆國會起，為配合民主化的進程，建構「國會5法」完整的法律體系，並陸續推動國會陽光法案，打破過往長期為人民所詬病的黑箱沉痾。

賴清德回顧，2016年民進黨重返執政，再提出對國會改革的承諾與堅持，建構一個人民的國會、開放的國會、專業的國會。他細數，第9、10屆國會，在前院長蘇嘉全、游錫堃努力，官方與民間的合作之下，開放國會的行動方案也逐步達成，20項承諾中已經完成17項，可歸納5大成果。

這5大成果包括：一，國會頻道再進化，打造透明的國會；二，議事資料大公開，完成公開的國會；三，國會場域無障礙，建構全民的國會；四，資訊取得零距離，形成數位的國會；五，國會識讀普及化，建置教學的國會。

賴清德感慨，可惜的是，本屆民進黨要落實權責相符、要強化立法院問政質能的國會改革法案卻遭藍白聯手封殺，至今仍被困在委員會中，連被討論的機會都沒有。他說，希望在野黨能正視人民要求程序正義的聲音，在本周五的覆議案，讓各版本的法案都能得以得到討論、審視的機會。

賴清德說，民主需要捍衛、民主需要對話、民主才能深化，過去的國會改革奠定近代台灣民主發展根基，現在是台灣與世界接軌的時刻，民進黨不會放棄推動國會改革，一定要讓國會真正成為人民可以安心託付、依靠的國會，大家一起來努力。