破冰？中澳總理會晤　李強宣布開放澳公民免簽入境15天

▲ 李強與艾班尼斯握手合照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國國務院總理李強15日到訪澳洲，17日和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤，談及貿易關係、地區安全及被中國關押的澳洲作家。李強此次出訪顯示中澳關係逐漸穩定，除宣布擴大能源及礦業合作，也將開放澳洲公民免簽入境中國15天。

《路透》報導，李強地位僅次於中國國家主席習近平，此行是中國國務院總理睽違7年訪澳，代表澳洲這個美國安全盟友和世界第二大經濟體間關係趨於穩定。此前，北京2020年來對價值200億澳幣的澳洲牛肉、大麥、葡萄酒等農礦產品實施進口禁令，雙方在防務上也有摩擦。

李強17日與艾班尼斯會晤，艾班尼斯在會前表示，「我們樂見兩國關係持續穩定與發展，此次對話加深我們對各自利益的了解」，稱兩國在經濟上互補，在應對氣候變遷上有共同利益。

他坦言，「我們也有分歧，這就是為什麼坦誠對話如此重要」，「澳洲一貫主張地區與世界和平、穩定與繁榮的重要性。各國尊重主權，尊重國際法。」

李強則在會後表示，雙方進行「坦承、深入且富有成果的會議，達成許多共識」，「我們都同意維護雙邊關係的特性、維持動力，並以積極態度處理這種關係」。

他補充，兩國將擴大在能源及礦業領域合作，同時宣布單方面將澳洲納入免簽國，未來持澳洲護照者可免簽入境中國15天，並稱「我們都強調保持溝通與協調的重要性，共同維護地區與世界和平與繁榮」。

艾班尼斯說明，他決心盡可能發展澳中關係，「中國仍是澳洲最大貿易夥伴，澳洲農民、礦工和出口商已經看見貿易限制消除的益處」。而針對地區問題，他告訴李強，「澳洲主張我們應共同努力，促進地區平衡。沒有國家主導，也沒有國家被主導。」