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社會 社會焦點 保障人權

20歲男當兵扛家計…疑入「鴻門宴」慘死！家屬控：遭圍砍20幾刀

記者吳奕靖、陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東1處釣蝦場15日晚間發生殺人案件，1名17歲少年因不明原因與20歲王姓陸軍一兵發生衝突，憤而拿刀砍殺對方，造成王男失血過多身亡。王父與曾姓乾爹質疑，王男遭設「鴻門宴」落入圈套，且嫌犯不只1人，檢方回應，目前已進一步調閱監視器與傳喚目擊證人，釐清詳細案情。

▲▼ 屏東20歲王姓陸軍一兵遭17歲少年砍死。（圖／翻攝自臉書）

▲屏東20歲王姓陸軍一兵遭17歲少年砍死。（圖／翻攝自臉書）

王父哽咽表示，兒子原本跟他說要去洗車，15日晚上8點30分出門，9點多兒子還傳了訊息問自己在哪裡，2、3分鐘後再打回去，兒子卻沒接，40分鐘後再接到消息，就是醫院打電話來通知兒子過世的死訊。

談到兒子無辜被砍死，王父悲憤說道，孩子為了替他分擔家計才去當兵，休假期間還會幫他工作，減輕家裡負擔，「我一個小孩，無緣無故被人家殺死…」。王父也怒控，兒子根本是被設局，據釣蝦場員工說法，有人在VIP包廂通風報信兒子抵達後，4、5個人就拿著刀子砍他，大約20幾刀。

▲▼ 屏東20歲王姓陸軍一兵遭17歲少年砍死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲王父認為兒子被設局砍殺。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

曾姓乾爹指出，王男當時進到包廂約5分鐘後，就有4、5個人拿刀上去砍人，他獨自1人根本無法反擊，而且釣蝦場員工還看到4、5人拿刀時都有穿外套保護，刀子插在身後，擺明眾人已經預備好接下來會發生流血事件。乾爹懷疑，既然在場的人都有拿刀，怎麼可能只有17歲少年砍人？指控兇嫌絕對不只1人。

對此，屏東地檢署回應，由於涉案人是少年，目前相關證據還在釐清中。另針對家屬指出，有目擊者看到4、5人穿長袖上衣掩遮刀械一同進入包廂內，疑似遭設局說法，目前已查扣相關監視系統及找目擊者進一步釐清案情。

▲▼ 屏東20歲王姓陸軍一兵遭17歲少年砍死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲王男的乾爹認為兇嫌不只1人。

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