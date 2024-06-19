台南仁德滯洪池改造成功卻缺基礎設施　市府應勇敢爭取經費改善

▲立法委員林俊憲18日偕同台南市議員郭鴻儀、蔡筱薇、鄭佳欣，並邀集水利局、仁德區公所及當地里長，聯合會勘仁德滯洪池整體環境營造及基礎設施改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市水利局投入近4000萬元，將仁德滯洪池打造成兼具運動休憩、水資源教育、生態之滯洪池公園，然卻缺乏基礎設施，立法委員林俊憲18日偕同台南市議員郭鴻儀、蔡筱薇、鄭佳欣，並邀集水利局、仁德區公所及當地里長，聯合會勘仁德滯洪池整體環境營造及基礎設施改善。

林俊憲表示，水利局在「仁德之心 - 滯（蓄）洪池景觀營造計畫」，投入近4000萬元進行景觀環境改造，將仁德滯洪池打造成為一處兼具運動休憩、水資源教育及生態之滯洪池公園，每年3至4月，塗庫仔排水兩側盛開花旗木廊道，在地方小負盛名。

「環境有了，卻缺乏基礎設施，廁所、照明、車道分流都沒有規劃」林俊憲指出，地方民代及里長皆已陸續提出建議改善內容，惟市府缺經費更缺乏整體規劃，林俊憲建議水利局提報二期改善經費，完整規劃並向中央爭取經費，讓仁德滯洪池更加完善，也更符合地方所需。

市議員郭鴻儀說，仁德滯洪池分為南北兩池，總面積達25公頃的公園綠地，位於仁德交流道旁交通便利，現已是著名的遊憩景點，每年花旗木盛開時，當地區公所也會辦理大型園遊活動，其發展潛力不可限量。

「但多次建議擴增基礎設施，管理單位水利局卻畏首畏尾，連安全所需的照明設備都沒有，設施也東拼西湊」郭鴻儀當場要求水利局，針對整體環境進行詳盡規劃，提出完整計畫內容並結合市府資源，進一步規劃如寵物運動公園、共融式遊戲場、生態池與親水步道等，大膽規劃並勇敢向中央爭取經費。

新田里里長王俊傑指出，許多里民下班後會到滯洪池運動，但缺乏照明設施，天色一暗就令人擔憂，希望廁所、照明等這些基礎設施能先補足，再進一步增加多元設施。仁德里里長王文道則說，滯洪池是里民經常遊憩之據點，景色漂亮，但座椅稀疏，建議市府應正視基礎設施的改善，讓滯洪池更加親民、便民。