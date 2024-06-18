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台南再添觀光新亮點　退役軍機串連安平港認識軍事文化資產

▲台南市長黃偉哲等人，前往港濱歷史公園，視察國防部撥贈除役軍機T-28A教練機、S-2A反潛機、T-33噴射教練機、S-70C-1搜救直升機等4架軍機安置現況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人，前往港濱歷史公園，視察國防部撥贈除役軍機T-28A教練機、S-2A反潛機、T-33噴射教練機、S-70C-1搜救直升機等4架軍機安置現況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲18日與航空軍事專家古旺金，一同前往港濱歷史公園，視察國防部撥贈除役軍機T-28A教練機、S-2A反潛機、T-33噴射教練機、S-70C-1搜救直升機等4架軍機安置現況，黃偉哲市長期待未來市民來到港濱歷史公園散步嬉戲，除能享受港濱海景，也能認識軍事文化資產與其背後所蘊含的台灣歷史。

▲台南市長黃偉哲等人，前往港濱歷史公園，視察國防部撥贈除役軍機T-28A教練機、S-2A反潛機、T-33噴射教練機、S-70C-1搜救直升機等4架軍機安置現況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，為推動全民國防教育與保存軍事文化盡一份心力，台南市自2022年起，向國防部申請各式除役軍機於台南展陳，國防部亦陸續於2022年10月、2023年8月撥贈F-5E戰鬥機、F-5F戰鬥機、F-104A星式戰鬥機、T-28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機等等8架除役軍機。由於國防部對於地方政府爭取除役軍機展陳的審查嚴格，對於移運、組裝、展陳、維護等各項計畫均有所講究，今天所見除役軍機T-28A教練機、S-2A反潛機、T-33噴射教練機、S-70C-1搜救直升機的階段性安置成果實屬得來不易。

▲台南市長黃偉哲等人，前往港濱歷史公園，視察國防部撥贈除役軍機T-28A教練機、S-2A反潛機、T-33噴射教練機、S-70C-1搜救直升機等4架軍機安置現況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲強調，包含上述8架軍機與德陽軍艦，不僅曾肩負著戰鬥、教練、救護等不同功能，更是台灣歷史重要的物質見證者與述說者。選擇將這些軍事文化資產放置於港濱歷史公園，不僅符合安平港作為台南與國際接觸交流的重要海上門戶之歷史意象，也希望市民朋友在公園綠色廊帶中遊憩，欣賞2024台灣燈會「在歷史紋繪中聽見」、「IMPRESSION OF A MEMORY」及「乘風遠揚」等三件藝術作品，也能走入這條認識台南歷史文化的時光長廊，串連安平德陽艦園區，提升安平二鯤鯓地區的可看性與觀光效益。

▲台南市長黃偉哲等人，前往港濱歷史公園，視察國防部撥贈除役軍機T-28A教練機、S-2A反潛機、T-33噴射教練機、S-70C-1搜救直升機等4架軍機安置現況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，安置於二空眷村之F-5E戰鬥機、德陽艦園區之F-5F戰鬥機皆已設置完成，民眾可前往欣賞；另設置於港濱歷史公園的F-104A星式戰鬥機、T-28A教練機、T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、HU-16A信天翁式水陸兩用機等6架除役飛機，僅HU-16A因連日下雨天候因素，導致尚在組裝中，可望最快於7月底完成外，其餘也皆已完成設置，請民眾拭目以待。

▲台南市長黃偉哲等人，前往港濱歷史公園，視察國防部撥贈除役軍機T-28A教練機、S-2A反潛機、T-33噴射教練機、S-70C-1搜救直升機等4架軍機安置現況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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