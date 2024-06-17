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「他點名1縣市」超廢0存在感　全場逆噴！農民總存款破200億

▲▼白沙屯媽祖繞境，北港朝天宮。（圖／記者湯興漢攝）

▲日前白沙屯媽祖來到北港朝天宮，萬人擠爆現場。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

「只知道是個地名！」一名網友點名雲林毫無存在感，還稱既無商業發展又沒任何景點，「沒人發現雲林在台灣一點也沒存在感嗎？」文章引發網友逆噴，「農業大縣，除非你不吃菜」、「西螺休息站大名鼎鼎欸...宅宅不出門喔？」事實上，西螺農會曾奪下最富有之名，2022年總存款更破200億。

一位網友在PTT表示，台灣各個縣市不管是商業發展，還是旅遊觀光，基本上講得出城市名字，就有一些印象存在，「唯獨雲林，既想不到任何觀光旅遊景點，也想不到有什麼商業發展。」

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原PO更不解直呼，講到雲林2個字，「只知道是個地名，連去都不會想去，跟其他縣市比起來，根本就整個廢到笑啊...沒人發現雲林在台灣一點也沒存在感嗎？」

文章引發討論，網友指出，不管廟會盛事、農業產量，雲林都佔有一席之地，「有高鐵站咧」、「雲林古坑咖啡」、「北港媽祖廟+六輕+最大農產西螺市場」、「你桌上的菜餚／肉類／大部分都要感謝這個縣啦，理解一下您的菜餚產地」、「全台香火最鼎盛的媽祖廟朝天宮」、「吃蚵仔煎的時候，都沒想過蚵仔哪邊養的？」「西螺休息站大名鼎鼎欸...宅宅不出門喔」、「農業大縣，除非你不吃菜」、「最好吃的地瓜在雲林水林鄉」、「古坑算雲林觀光區了吧」、「劍湖山世界」。

事實上，雲林西螺農會2020年曾奪下全台最有錢的農會，當年總存款破180億元，會員1萬多人，平均每戶存款約200萬，其中破千萬的有200多人，甚至還有人存款上億。2022年西螺農會總存款則已突破200億元。

正因為西螺盛產蔬菜與稻米，是台人主要農產品產地之一，西螺鎮農會說明，短期葉菜類作物平均14天就能採收出售，大多數農民都會將所得直接存入戶頭，長期積少成多，存款當然越來越多。

▼劍湖山也在雲林。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劍湖山世界遊樂園2022跨年重頭戲為無人機燈光秀與摩天輪煙火秀的高科技共演，為了呈現最璀璨的浮空煙火秀，今日已開始緊鑼密鼓的進行煙火裝設與舞台的搭建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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