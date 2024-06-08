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太平洋藝術節開幕！30南島國家參與　台灣原民歌舞驚艶會場

▲▼夏威夷太平洋藝術節開幕式有30個南島語族國家代表近2萬人齊聚一堂，場面熱鬧非凡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼夏威夷太平洋藝術節開幕式有30個南島語族國家代表近2萬人齊聚一堂，場面熱鬧非凡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府出訪團隊於夏威夷時間6月6日傍晚，代表台灣參加了第十三屆太平洋藝術節的開幕式。此次活動為促進太平洋地區文化交流，來自世界各地超過30個南島語族國家代表近2萬人齊聚一堂，共襄盛舉，場面熱鬧非凡且感動人心。

太平洋藝術節自 1972 年開始，每四年舉辦一次，推動太平洋地區國家和地區之間的文化交流與合作。今年活動在夏威夷舉行，吸引了來自太平洋地區30多個國家藝術團體和代表參加，讓這場文化盛宴更加繽紛多彩。與會者不僅欣賞到了各國精彩的文化展演，現場活動齊聚數千人，各國表現令人驚嘆及振奮人心，凝聚彼此力量，再次展現南島一家人深厚情誼。

▲▼夏威夷太平洋藝術節開幕式有30個南島語族國家代表近2萬人齊聚一堂，場面熱鬧非凡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率參訪團及12 名代表參與開幕表演，向世界展現台灣豐富原住民族文化。

花蓮縣參訪團12 名代表參與開幕表演，包括伊祭.達 道（Iki Tadaw）、彼德洛.烏嘎（Pitayro Ukah）、阿努.卡力亭.沙力朋安（Anu Kaliting Sadipongan）、舞思愛.羔露（Usay Kawlo）、阿洛.卡力亭.巴奇辣（Ado' Kaliting Pacidal）、吳秀梅（Siku Sawmah）、潘秀嫈等藝術家及阿勒飛斯文化藝術團，向世界展現台灣豐富原住民族文化。花蓮縣政府團隊與原住民族委員會及台東縣政府共同合作，呈現一場精彩絕倫表 演，展現台灣多元文化魅力，並且將花蓮之美與愛分享給南島家人與全世界。

▲▼夏威夷太平洋藝術節開幕式有30個南島語族國家代表近2萬人齊聚一堂，場面熱鬧非凡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

這次開幕表演內容豐富多彩，花蓮縣政府團隊完美地呈現台灣原住民族樂舞的意義與精神，帶著花蓮縣旗出現直播畫面中，將感動即時傳遞世界各地家人們，也感動現場來自各國的南島語族家人。除了樂舞的展演，身著族服進場的花蓮縣參訪團成員，也讓世界看見了台灣原住民族的多元與獨特，並且獲得現場觀眾們滿堂喝采。

▲▼夏威夷太平洋藝術節開幕式有30個南島語族國家代表近2萬人齊聚一堂，場面熱鬧非凡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

針對此次參與太平洋藝術節的經驗，花蓮縣長徐榛蔚表示:「參加太平洋藝術節對我們來說意義非凡。我們不僅有機會展示台灣原住民族豐富的文化面貌，更重要的是，能夠與來自不同國家的南島語族家人們團聚，進行深度文化交流，這是非常難得的機 會。透過這樣的國際舞台，我們希望讓更多人了解並認識花蓮，認識台灣，並感受我們 文化的獨特魅力。而我們團隊精湛且感動人心的演出，獲得了現場觀眾們的熱烈掌聲，這是花蓮已經走向世界的最佳證明。」

▲▼夏威夷太平洋藝術節開幕式有30個南島語族國家代表近2萬人齊聚一堂，場面熱鬧非凡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府團隊與原住民族委員會及台東縣政府共同合作，精彩絕倫表演展現台灣多元文化魅力，將花蓮之美與愛分享給南島家人與全世界。

花蓮縣參訪團透過參與太平洋藝術節開幕式，以精湛的樂舞表演，讓花蓮成功行銷國際，得以讓世人看見花蓮的美麗與獨特。對於此次的美好經驗，花蓮縣政府也承諾將持續致力於傳承與推廣臺灣原住民文化，並期望藉由積極地向外參與與合作，增進與南島語族的夥伴與家人們的情誼，實踐「花蓮走向世界，世界走進花蓮」，在國際發揚文化的願景。
 

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