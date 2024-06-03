上萬紫斑蝶過境日月潭！在地人首次驚豔直擊　直呼：解謎了

記者高堂堯／南投報導

每年5至7月屬紫斑蝶「二次遷移」的季節，埔里鎮有民眾從上個周末起陸續目擊成千上萬的紫斑蝶，自合成里大坪頂翩翩往北飛，甚至在魚池鄉的日月潭區都能看到，有當地青農指出是第一次看到為數如次龐大的紫斑蝶過境，嘆為觀止。

▲成千上萬隻紫斑蝶近日遷徙經過埔里鎮大坪頂上空。（圖／埔里青農詹雯馨提供，下同）

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埔里鎮青農詹雯馨於大坪頂種植百香果，5月31日、6月1日連續兩天天氣晴朗，即親睹紫斑蝶大遷徙、不斷經過果園上空的盛況，預估有上萬隻往小埔社福興、史港、南村等里方向飛去，興奮地拿起手機拍攝下牠們美麗的姿態，並PO上臉書分享或吆呼其他農友把握時機欣賞難得美景。

另一位在地青農陳新豪也說，近幾年來每逢5、6月之交都會看到紫斑蝶在自家農園出現，而且會持續好幾個月，原以為只是從既定遷徙路徑逸散過來的少數個體，沒想到近日竟會出現這麼龐大的族群，才確認埔里也位於其遷徙的路徑之一，來到農場棲息，直到高士弗澤蘭等蜜源植物花落才會離開，開心直呼：「這幾年來的謎團，解開了！」也證明了他們堅持有機農法、生態復育的成果。

根據茂林國家風景區管理處「紫蝶生態網」資料，紫斑蝶一年會有三次的大遷移：每年農曆的八月（秋分）時節起的「南遷渡冬」、每年農曆的二月（春分）時節起的「初春北返」，目前則是每年5至7月的「二次遷移」，新一代剛羽化的紫斑蝶會到處訪花、大規模遷移，且無一定方向或地點。