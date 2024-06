玉山星空音樂會　1.1萬人湧日月潭畔聆賞

▲「玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」吸引1.1萬人到場聆賞。(圖/玉山國家公園管理處提供,下同)

記者高堂堯/南投報導

日月潭國家風景區管理處首度攜手「台灣原聲教育協會」辦理「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」,於6月15日吸引1萬1千餘名遊客湧入日月潭湖畔的向山遊客中心草坪區,享受天籟美聲音樂饗宴及清涼仲夏活動。

日管處指出,本次演出陣容包括「原聲打擊樂團」、「原聲國際學院高中部合唱團、「吳詠隆探戈五重奏」、「台灣原聲童聲合唱團」」,以及特別邀請來自音樂之都維也納男中音Panajotis Pratsos與馬其頓共和國知名女高音Irena Krsteska,共同演繹31首中西精彩曲目,曲目中有多首你我熟悉的旋律,如「Jubilate!Sing Out a New Song」、「Pie Jesu」、「When you believe」,更有傳唱國內外名曲、來自玉山靈魂的樂章「拍手歌」等,讓現場遊客在星野垂穹聽得如癡如醉。

南投縣長許淑華、魚池鄉長劉啟帆、觀光署茂林風景區管理處長簡慶發、日管處長柯建興及10餘位日月潭觀光圈各公協會理事長等人都到場聆賞;活動現場也配合交通部觀光署推動的「2024台灣仲夏節」,設有在地清涼茶飲與咖啡攤位市集,如日月潭紅茶、冷泡茶、魚池鄉紅茶咖啡、檸檬冷飲、埔里百香果汁等,還有趣味寫真巴士,客製化拍攝專屬人生四格。

柯建興表示,「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」在原聲國際學院國中小部進駐日月潭特色遊學中心的契機下應運而生,這對日月潭發展為富涵文化藝術氣息的國際觀光景點是正向推力與肯定,謝謝這麼多遊客前來共享音樂盛宴;

緊接在後的秋季盛會「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」7場系列活動,將於10月至11月登場,更多日月潭活動資訊,請上相關網站查詢:https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw;https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/?locale=zh_TW。