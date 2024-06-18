女下屬狂戰人夫28回合！正宮回家目擊「床上畫面」崩潰：下身赤裸

▲人夫偷吃小三還帶回家睡主臥，妻子目擊崩潰提告求償百萬。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻與丈夫共同經營公司，不料，卻發現女下屬小三偷偷與丈夫前往摩鐵、飯店「激情28回合」，她某年雙十國慶更目擊丈夫與小三在她的床上全裸同床共枕，氣得她決定向兩人提告求償100萬元精神撫慰金，日前法院判決出爐。

人妻主張，她與丈夫於2018年結婚，2人共同經營一間公司，小三任職於公司內，對方明知丈夫是有婦之夫，竟然還與丈夫發展出婚外情。

人妻表示，她2023年9月9日目擊丈夫與小三共進午餐後開車進入摩鐵共度3小時，事隔僅3天，丈夫又在小三生日當天入住台中五星級飯店。從2023年4月至12月2人就到其中一間摩鐵光顧22次，若包括其他摩鐵、飯店，次數高達28次。

人妻指出，因與丈夫不斷發生爭吵，她2023年9月底搬回娘家讓彼此互相冷靜，不料，2023年10月10日小三竟直接侵門踏戶，入住她跟丈夫的愛巢內，2人全裸同床共枕，她回家時目睹，小三與丈夫下半身赤裸衣衫不整的出現在主臥室，讓她大受打擊，決定向兩人提告求償100萬元。

人夫與小三表示，雖然對人妻的主張有爭執，但是為了儘快解決紛爭，回復正常生活，因此當庭認諾人妻的請求；台中地院勘驗人妻提出的相片、入住資料等證據，判人夫與小三應連帶賠償正宮100萬元，全案仍可上訴。