罷免侯友宜爆內鬨　領銜人控總區長侵占1.8萬連署書

記者劉昌松／台北報導

網路社群醞釀多時的罷免新北市長侯友宜連署活動，近日突然銷聲匿跡，讓外界摸不著頭緒，罷免案領銜人郭嘉淇18日到台北地檢署指控，因罷侯團體前總區長王志文突退出罷免群組，拒絕交出已收集到的連署書，甚至在揚言燒毀連署書，使得罷侯案無法繼續進行，因此要控告王志文涉嫌《刑法》侵占、《選罷法》妨害罷免連署等罪。

▲罷侯案領銜人郭嘉淇(右)與志工到台北地檢署控告前總區長侵占1.8萬份連署書。（圖／記者劉昌松攝）

新北市長侯友宜2023年宣布代表國民黨參選總統後，引起部分民眾反彈，認為侯友宜不適任擔任地方首長，大選結果侯友宜失利，網路罷侯社團湧出8萬民網友加入，罷侯團體從2024年1月20日開始，啟動第一階段連署。

罷侯案領銜人郭嘉淇表示，原本相信罷免總區長王志文有努力的動機，基於信任所以請王志文保管已完成的民眾連署書，但王志文在4月22日、23日就宣告退出罷免團隊，罷侯案成員多次溝通，希望交接連署書的保管，但王志文以自己勞心勞力，付出很多錢等理由，認為這些連署書是他的心血，揚言燒毀連署書也不願歸還。

郭嘉淇指出，目前仍有1.8萬份的罷侯連署書被王志文當成個人所有物，「他(指王志文)把民眾的連署書私有化了，這是我們不恥的。呼籲以我為領銜人名義的連署書，不能轉讓給其他罷免團體，並提醒民眾，未合法登記的政黨及政治團隊都不能接受現金捐獻，若有罷免相關的募款活動，民眾要斟酌判斷，避免觸法。」