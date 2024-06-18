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社會 社會焦點 保障人權

貴婦網留「霸王級問題小孩」　衛斯理護子心切怒告結局曝！

▲朱芯儀幫衛斯理慶祝42歲生日。（圖／翻攝自朱芯儀臉書）

▲王姓女網友留言批評藝人朱芯儀與衛斯理之子挨告。（圖／翻攝自朱芯儀臉書）

記者黃宥寧／台北報導

藝人朱芯儀上節目透露，因孩子就讀學校的家長LINE群組發言不友善，決定替孩子轉學，事後也被報導成新聞。然而，有名王姓女網友在新聞連結留言「朱小姐兒子在學校就是霸王級問題小孩」等文字慘挨告被起訴。士林地院開庭時，王女砸錢請律師，一度不認罪，經法官勸諭下，雙方達成和解，判決公訴不受理。

37歲朱芯儀與賈靜雯胞弟男星衛斯理（賈子宸）結婚12年，育有3名孩子，家庭生活幸福美滿。朱前年12月在節目《醫師好辣》上透露，其中1名孩子上幼兒園時，剛開學的首周就成立「家長群組」，原本大家都很開心，沒想到第一周就出事，群組內氣氛急轉直下，事情導火線是班上一個男孩子劃傷了女同學的臉，該男童家長緊急出面道歉，眼看事情可就此落幕，但隔天開始同樣一位男童接二連三又對幾位同學造成傷害，引起許多家長不滿。

部分家長開始出聲勸退男童家長：「如果孩子這麼不穩定，是不是應該讓他先去做早療？」、「一天到晚這樣，就不應該讓妳的小孩上學，我們的權益怎麼辦？」雖然該群組裡面沒有班導師，但到最後火也不免燒到老師身上，家長會開始抱怨老師不會管教、不注意班上小孩動靜。

言詞越來越激烈，朱芯儀老公衛斯理不時看到都會嚇到，直問老婆「這群組是怎麼回事，怎麼那麼不友善？」原本朱芯儀打算先以靜制動，暫時不予以回應，到後來真的受不了，一是孩子受傷，家長感到氣憤是難免的，但對一個3歲孩子用的詞語過於激烈，她覺得沒有這個必要，再來是較激動的家長看到其他人對他說的話沒有共鳴，就又私底下將比較「合得來」的家長再另成群組繼續嚼舌根，越來越複雜的關係讓她相當無奈，最終選擇直接將孩子轉學。

▲▼朱芯儀無奈將孩子轉學。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲朱芯儀上節目曝無奈將孩子轉學過程。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

節目播出後，媒體將該事報導成新聞，有名王姓女網友卻於「LIFE生活網 養兒大小事」臉書社團，在「朱芯儀無奈將3歲兒轉學真相竟是被『家長群組』嚇走」新聞連結底下，發表：「朱小姐的大兒子在學校就是霸王級的問題小孩，還在這裡打說被人打，笑死」等文字。

衛斯理偶然看見該留言，認為王姓女網友已毀謗其大兒子名譽，決定報警提告。警詢、偵查時，王女否認其言論有妨害名譽犯意，檢方根據其留言、衛斯理指述等，依加重毀謗罪提起公訴。

全案進入士林地院審理，王女委任律師替其辯護，法庭上一度解釋沒對孩子毀謗，甚至對旁聽記者有所意見，法官聽著無奈也勸喻雙方和解。

庭後雙方達成和解，王女給付賠償，今年4月15日衛斯理授權其委任律師具狀撤回告訴，士院判決公訴不受理。

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