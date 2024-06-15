丈夫偷吃小三！人妻火爆復仇「上網PO她裸照」　外流性愛片幫約砲

▲陳女發現丈夫在外面有小三，氣得將小三的私密照、性愛片外流，並且上網以小三的名義約砲。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名陳姓女子與翁姓丈夫結婚多年，後來意外發現丈夫跟女子小婷（化名）有婚外情，氣得她將小婷的私密照、性愛影片外流，以小婷的名義在網路上約一夜情，氣得小婷報警提告。高雄地院審理後，依照非法利用個人資料罪，判陳女9個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳女與翁男結婚多年，沒想到丈夫2020年間認識了小婷，進而發展出婚外情關係，不但有互傳私密照，更是拍下發生親密行為時的影片。

陳女2021年底時，偶然發現丈夫手機裡有小婷的私密照、性愛影片，因此心生不滿，基於報復的心態，將小婷的照片、影片進行後製，再以小婷的名義辦了某色情網站的帳號，並且上傳經過後製的照片、影片。

▲陳女發現丈夫在外面有小三，氣得將小三的私密照、性愛片外流，並且上網以小三的名義約砲。（示意圖／123RF）



除了上傳照片、影片以外，陳女還附上「人家想整隻吃掉」、「想舒服嗎？加我line」以及「北鼻～X我X」等文字。後來有色情網站使用者信以為真，透過聯繫方式騷擾小婷，小婷才知道自己的私密照遭外流，氣得報警提告。

原先警方以為兇手是翁男，於是前往翁男家搜索，而陳女眼見無法隱瞞，主動坦承犯案。高雄地院審理後，則依照非法利用個人資料罪，判陳女9個月有期徒刑，並且將扣案手機沒收。