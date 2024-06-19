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19歲女被足球擊中突然「喘不過氣」　就醫發現脾臟破裂差點喪命

足球示意圖。▲（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

▲女被足球擊中差點喪命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國19歲女子艾拉(Ella Squires)在足球比賽中擔任裁判時意外被足球擊中，嚴重劇痛讓她痛到無法站起來，然而醫生卻認為她只是當下喘不過氣，送醫發現脾臟破裂差點因此喪命。

來自白金漢郡米爾頓凱恩斯(Milton Keynes)的19歲女子艾拉，去年在挪威奧斯陸(Oslo) 所舉辦的Norway Cup足球比賽中擔任裁判，比賽開始約5分鐘，她意外被賽場上的球擊中，沒想到差點喪命。

19歲女被足球擊中突然「喘不過氣」　就醫發現脾臟爆裂差點喪命。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲女子被告知，若是再晚1小時就醫恐怕性命不保。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

艾拉被球擊中後，感受到一股不尋常的痛苦，立即痛得倒在地上並且喘不過氣，然而現場醫護人員認為她只是一時呼吸不過來，後來她還是決定退出比賽休息，稍晚前去就醫才發現脾臟破裂、內出血長達18個小時。

艾拉表示，「我當時也以為自己只是突然呼吸不順，休息一會就沒事了，可是我回家後感覺又熱又暈，整個人快昏倒」，醫生告訴艾拉，如果她再晚1個小時就醫，後果恐怕不堪設想，所幸接受多次輸血與手術，留院5天後終於出院。

艾拉表示，「如果我聽信第一個醫生的話，恐怕那天我已經死了」，現在她對於每一天生活中所發生的事物都充滿感激。

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