98年來第一次！英國超罕見「畸形陰莖花」開了　腐屍臭味狂傳

▲邱園的巨花魔芋開了。（圖／翻攝自Kew Garden）

記者葉睿涵／編譯

英國位於倫敦的皇家植物園（又稱邱園，Kew Gardens）近日有一朵稀有的巨花魔芋（titan arum）罕見開花，飄出的味道臭如腐肉，加上其花瓣長得就像「畸形的陰莖」一樣，吸引不少植物愛好者前往朝聖。

綜合外媒報導，巨花魔芋（titan arum）每隔7到9年才會開花一次，且花期極短，只能維持1到2天，但它開放時會散發出像腐屍一般的濃烈惡臭，吸引蒼蠅環繞，因此它又被人們稱為「屍花」。

It's official, the Titan arum is in bloom!



Known for it's horrid smell, this large plant only blooms for 24-36 hours. Make sure you stop by the Gardens to take a look (or sniff).



Can't make it this time? Keep an eye on our channels, as another Titan is set to bloom soon pic.twitter.com/tcdX6HhJTY — Kew Gardens (@kewgardens) June 4, 2024

這朵原生於蘇門答臘島熱帶雨林的奇花，能以每天近10公分的速度生長，最高可達3公尺，體積十分龐大外，未開花時形狀也十分奇特，瘦長的身軀歪七扭八地縮在花苞裡，因此它的拉丁學名Amorphophallus titanum也帶有「畸形的陰莖」之意。

邱園的工作人員德奎瑞特（Solène Dequiret）解釋，巨花魔芋的數量不多，加上花朵之間的距離可達數公里遠，因此巨花魔芋必須散發強烈氣味，才能吸引到遠在數公里外的蒼蠅等傳粉昆蟲，來為它授粉。

根據邱園介紹，園內的第二株巨花魔芋也即將開花，因此花園建議民眾關注其社群媒體，以便隨時了解開花情況，抓住觀賞良機。報導稱，巨花魔芋早在19世紀末便已被引進邱園，並在1889年首次開花。邱園的巨花魔芋在1926年第二次開花，並吸引了大量賞花人士前往，甚至需要警方維持秩序。