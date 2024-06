98年來第一次！英國超罕見「畸形陰莖花」開了　腐屍臭味狂傳

▲邱園的巨花魔芋開了。(圖/翻攝自Kew Garden)

記者葉睿涵/編譯

英國位於倫敦的皇家植物園(又稱邱園,Kew Gardens)近日有一朵稀有的巨花魔芋(titan arum)罕見開花,飄出的味道臭如腐肉,加上其花瓣長得就像「畸形的陰莖」一樣,吸引不少植物愛好者前往朝聖。

綜合外媒報導,巨花魔芋(titan arum)每隔7到9年才會開花一次,且花期極短,只能維持1到2天,但它開放時會散發出像腐屍一般的濃烈惡臭,吸引蒼蠅環繞,因此它又被人們稱為「屍花」。

It's official, the Titan arum is in bloom!



Known for it's horrid smell, this large plant only blooms for 24-36 hours. Make sure you stop by the Gardens to take a look (or sniff).



Can't make it this time? Keep an eye on our channels, as another Titan is set to bloom soon pic.twitter.com/tcdX6HhJTY