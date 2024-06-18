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2車路上擦撞！男暴怒朝受害夫妻掃射　「5槍射爆擋風玻璃」

▲▼車子,車窗,車禍,打破,示意圖。（圖／視覺中國）

▲路怒男朝車子連開多槍。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

巴西東部傳出誇張路怒事件，47歲男子阿德里亞諾(Adriano Domingues da Costa)開車時，在路上與另外一輛車輛擦撞、發生衝突，他竟然手持手槍下車，直接朝對方車上連開5槍，射破擋風玻璃後駕車離開，開槍畫面在網路上瘋傳。

事件14日發生在聖保羅市郊區博伊圖瓦(Boituva)當地一個高速公路路口，男子威廉(William Isidoro)與妻子加布里埃爾(Gabrielle Gimenez)的車當時意外與阿德里亞諾的車擦撞，當他打電話給警方報案時，阿德里亞諾突然下車朝他們的車子開槍。

從事發畫面中可看到，阿德里亞諾把槍藏在身後，走近受害者的車輛後要對方搖下車窗，對方沒有配合後，他便朝擋風玻璃和輪胎等處開槍，開了至少5槍才回到自己車上。

威廉與妻子表示，當初是因為阿德里亞諾超速行駛，才會撞到他們的車，阿德里亞諾下車後明知道他們沒有武器，仍然朝他們開槍。

襲擊發生後隔天，警方在距離犯罪現場約200多公里的皮拉茹(Piraju)一間飯店中找到阿德里亞諾的車輛，並在酒店中找到他的妻子，後來又搜索他位於馬里波朗(Mariporã)住宅，但仍找不到他的下落，目前依謀殺未遂案進行調查中。

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