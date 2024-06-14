女同意發生性行為　男進行一半「偷拔保險套」性侵罪判入獄4年

▲男子過程中偷拔保險套被告。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國布里克斯頓(Brixton)一名女子同意和39歲男子穆肯迪(Guy Mukendi)發生性關係，然而進行一半時，穆肯迪居然在女子不知道的情況下偷拔掉保險套，女子發現後怒告性侵，雖然穆肯迪否認性侵行為，最後仍被法院判決4年3個月刑期。

受害女子2023年5月9日向當局舉報了這起性侵案件，她表示，雖然當初她同意與穆肯迪發生性關係，但條件是對方得使用保險套，然而穆肯迪卻在過程中偷偷拔套，事後還傳簡訊辯稱，之所以這樣做是因為太久沒發生性行為。

▲男子因為性侵罪被判入獄。（圖／翻攝自Met Police）

負責調查案件的警官厄爾(Jack Earl)表示，「雖然整個調查過程中，穆肯迪否認自己有過任何不當行為，但在警方提出令人信服的相關證據後，陪審團最後也一致同意他有罪」。

根據當地2003年頒布的《性犯罪法》，如果某人在性行為中發生欺騙行為，即使原本是合意發生性關係，仍可視為對方沒有同意性行為。厄爾表示，「我們致力於為受害者伸張正義，並且提高大眾對於這種形式是性犯罪的意識，受害者立刻報警是正確的作法，若你是尚未舉報的性犯罪受害者，請立即聯繫警察相關部門」。

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