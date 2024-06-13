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沙發隆起「掀開竟藏血屍」！　兒子回家驚見母遭砍36刀慘死

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲ 德克蘭久未聯絡母親，卻看見母親陳屍沙發椅墊下。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起兇殺案，一名男子返家後發現沙發被移位且椅墊突起，掀開竟看見母親屍體，家中貴重物品也消失不見。兇嫌疑似因貪圖死者的珠寶而犯案，將她殺害後用來換取毒品。

綜合BBC及《鏡報》，本案發生於英格蘭北約克郡米德斯堡，50歲女子西維特（Glenna Siviter）去年12月11日遭兇嫌霍爾（Andrew Hall）殺害，4天後遺體被發現時藏在沙發椅墊下方，全身有36處刀傷，脖頸、心臟及肺部都被砍，因頸動脈受損死於失血過多。

最早發現遺體的兒子德克蘭（Declan Siviter）作證說明，案發前他已有幾周沒有聯絡母親，因此在去年12月15日自行開門進入屋內，卻注意到原先靠牆的沙發被移位，且椅墊看起來「有點高」，掀起便露出母親的一隻手。

他看見母親臉朝下趴在沙發椅墊下，全身一動也不動，嚇得趕緊報警，且屋內一尊大象擺飾和西維特的護照也不翼而飛。

檢方指出，46歲的霍爾和西維特此前便互相認識，監視器拍下他在案發當天凌晨前往西維特家的身影，不久後將她殺害。霍爾當時處於吸毒成癮狀態，偷走死者的珠寶後不是拿去當鋪，就是用來交換毒品，大象擺飾被丟棄在公車站附近，西維特的護照則是他落網時在身上搜出。

殺害西維特的2天後，霍爾還涉嫌持2把菜刀刺傷一名友人，2天後又持刀攻擊另一名男性頭頸部。這起案件近日於紐卡斯爾刑事法庭開庭審理，霍爾被控謀殺西維特及企圖謀殺、嚴重傷害另外2人，目前否認所有罪嫌，審判仍在進行中。

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