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一家四口遭槍手屠殺　2歲女童緊抱「維尼熊玩偶」奇蹟擋住子彈

一家四口遭槍手屠殺　2歲女童緊抱「維尼熊娃娃」奇蹟擋子彈。（圖／翻攝自瑞典警方）

▲玩偶意外幫女童擋子彈。（圖／翻攝自瑞典警方）

記者李振慧／綜合報導

瑞典發生一起重大槍擊命案，一名16歲少年闖入民宅後，近距離射殺屋內40歲父親，然後又把槍對準一名抱著2歲女兒的母親，一顆子彈射入母親體內，另外一顆子彈意外被2歲女童手上抱著的維尼玩偶擋住。

事件2023年10月21日晚間發生在斯德哥爾摩Vastberga區一戶民宅，當時16歲凶嫌進入民宅後，近距離將睡在沙發上的40歲男屋主射殺，並將其妻子射成重傷，當時人在另外一個房間睡覺的5歲大女兒則逃過一劫。

本案近來開庭審理，受害妻子表示，當時她聽到家中傳出槍聲，與丈夫的叫聲，所以她立即起身抱著2歲女兒，結果在走廊上遇到槍手、背部中彈，子彈直接射穿她的身體，導致肝臟中槍。2歲女兒也中彈，幸好子彈被胸前緊抱的小熊維尼玩偶擋住，只在腹部留下輕微傷口。

16歲少年犯案後，隔天又在另外一個地點謀殺2名婦女，被捕後坦承，他最早在Vastberga犯下的命案其實是搞錯對象，因為受害者與他的目標者姓氏相同。

警方調查發現，16歲少年是幫派份子，當初潛入民宅是為了謀殺敵對的幫派成員，另外還逮捕2名15歲與16歲共犯，指控犯下謀殺、謀殺未遂、協助與教唆殺人等罪，若是罪成將被關押在青少年管制中心10年。

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