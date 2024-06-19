中國海警打傷菲7士兵　美譴責：侵略性的危險行為

▲中菲南海衝突。（圖／翻攝微博玉淵譚天）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國17日譴責中國海警船在南海爭議區與菲律賓船隻發生碰撞事件，這是兩國一系列日益緊張的摩擦中最新的一起衝突，加劇了該重要水道成為全球衝突引爆點的潛在風險。中國海警船和菲律賓補給船在南海仁愛暗沙附近相撞，雙方互相指控「責任在對方」。

CNN報導，中國聲稱對幾乎整個南海擁有「無可爭辯的主權」，包括其中多數島嶼和沙洲，這些地點距離中國本土，比鄰近的東南亞國家還要遠。包括馬尼拉當局在內的多國政府，也都對該地區部分島嶼、暗礁宣稱擁有主權。

美國駐馬尼拉大使卡爾森（MaryKay Carlson）在X上發文，美國譴責中國的「侵略性的危險行為」，這些行為「造成人身傷害並且損壞了菲律賓船隻」。然而，菲律賓和中國均未報告此次碰撞造成的傷亡或損害。

菲律賓總統小馬可仕數周前才警告，若有菲律賓公民在南海因他國行為喪生，對菲律賓來說會是「非常接近戰爭」的行為。小馬可仕尋求與美國建立更緊密的關係，美國也一再重申對《1951年美菲共同防禦條約》的「堅定承諾」，該條約規定，若任何一方受到第三方攻擊，雙方將互相協助防禦。

中菲17日的衝突是兩國一系列對抗中的最新一起，雙方官方都未公布詳細人員傷害和船隻設備損害的細節，但據菲律賓媒體引述可靠消息人士指出，中國對菲國人員採取的「侵略行動」，導致菲國7名士兵受傷，其中一人斷指，武器也被中方奪走。

這一系列對抗引發西方觀察家的擔憂，認為若中國作為全球大國，對菲律賓採取更強硬的行動，恐怕會擴大演變成國際事件。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller ）表示，「美國與其盟友菲律賓站在一起，譴責中國這種升級和不負責任的行為。」

同時，副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）與菲律賓外交部副部長拉扎羅（Maria Theresa Lazaro）就本起事件進行交流。坎貝爾表示，中國「阻撓了菲律賓在南海執行合法的海上行動，干涉了菲律賓的航行自由。」

此次事件是兩國自中國新法《海警3號令》生效以來的首次對抗，《海警3號令》於5月15日發布，本月15日生效，授權中國海警在懷疑有船隻非法進入其領海時，得在不經審判的情況下，直接扣押外國船隻並拘留船員長達60天。