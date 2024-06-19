拜登公布移民新制　加速50萬無證配偶取得永居權

▲拜登公布移民新制，簡化已符合資格的無證配偶取得永居權的程序。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統拜登（Joe Biden）今天公布移民新制，為美國公民的數十萬無證配偶取得公民身份打開方便之門。

綜合法新社與路透社報導，白宮和美國國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）今天發布聲明說，這項計畫的適用對象包含截至6月17日前已住在美國至少10年的約50萬名無證配偶。父母其中一方為美國公民的約5萬名21歲以下孩童，也適用該計畫。

此規定並非是擴大永久居留的資格，而是簡化已符合資格者申辦永久居留的流程，包括廢除申辦期間得先離開美國的規定。

白宮發布聲明說，「這些行動將促使家庭團結一致並強化我們的經濟」。

這項計畫使無證的配偶和子女不必離開美國就能申請永久居留權。一旦取得永久居留資格，也就是所謂的拿到綠卡，按理而論，之後即可申辦成為美國公民。

根據新規定，符合條件的移民將可取得工作許可，並且在申辦永久居留身分期間，享有在美國最多可旅居3年的權利。

拜登政府高級官員告訴路透社記者，這項計畫將在未來數月實施，絕大多數受益者可能是墨西哥人。