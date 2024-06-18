YouTube開抓「跨區Premium會員」　一堆人崩潰：網路移民的悲歌

▲YouTube目前正在抓跨區購買Premium的用戶。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近年YouTube不斷加大力道打擊阻擋廣告的外掛程式，如今也將抓跨區購買Premium會員的用戶了。許多Premium用戶18日收到 YouTube的取消會籍通知信，強調用戶所處的國家／地區有誤，將取消續訂的資格，讓不少跨區購買會員的網友崩潰。

據了解，YouTube Premium有個人、家庭及學生方案等3種方案，價格分別為199元、399元（最多5人共用）、119元。由於各國物價水平、消費水準有差異，因此每國的訂閱價格不同，如土耳其的3種方案價格為20至30元、50至60元、10至20元；烏克蘭則是80至90元、120至130元、40至50元，2至6倍的價差也讓不少網友跨區購買會員。

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然而，有網友18日在PTT發文表示，他今天收到YouTube的信件指出，「由於你註冊的國家／地區（烏克蘭）有誤，我們已經取消你的Premium會籍。如要保留存取權，請在未來幾周內再次訂閱Premium，否則福利將在2024年X月X日終止，你的方案也不會自動續訂」。

網友看完紛紛留言，「我是土耳其個人，今天也被取消了」、「這天終於到來了，網路移民的悲歌」、「有段時間了，只是可能現在抓到烏克蘭」、「我要當斯里蘭卡人啊，不要這樣」、「土耳其人還可以撐多久」、「阿根廷人瑟瑟發抖」、「我是比較怕gmail被鎖，得不償失」、「開家庭帳號吧~幫幫家人也好~跟網飛一樣」。