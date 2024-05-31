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YouTube前執行長19歲兒「吸毒吸到死」　驗屍檢出多達5種毒品藥物

▲▼YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）。（圖／達志影像／美聯社）

▲YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）就讀大學一年級的兒子證實吸毒身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）的19歲兒子，今年2月陳屍在美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的宿舍房間，過了3個月後死因出爐。法警單位驗出他體內含有5種不同的藥物或毒品，驗屍報告將死因列為「急性混合藥物中毒」，屬於意外用藥過量。

根據美媒紐約郵報、SFGATE報導，YouTube前執行長沃潔斯基的19歲兒子馬可．特羅珀（Marco Troper）2月13日被發現倒臥在大一新生宿舍房間內，沒有反應，急救後被宣告當場死亡。

▲▼YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）的19歲兒子馬可·特羅珀（Marco Troper）死因出爐，吸毒過量身亡。（圖／翻攝自Facebook／Esther Wojcicki ）

▲YouTube前執行長的兒子馬可·特羅珀（Marco Troper）體內驗出5種毒品。（圖／翻攝自Facebook／Esther Wojcicki）

加州阿拉米達郡（Alameda County）治安官辦公室公布的驗屍報告稱，他生前服用了大量的抗焦慮藥物阿普唑侖（Alprazolam，商品名為Xanax或贊安諾）、古柯鹼、安非他命，以及抗組織胺藥物羥嗪（hydroxyzine）。另外，他的體內也含有低程度的THC（四氫大麻酚）。

報告指出，他血液中的阿普唑侖和古柯鹼含量高到可能足以致死，死因為「急性混合藥物中毒」，屬於意外藥物服用過量。

▲▼YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）的19歲兒子馬可·特羅珀（Marco Troper）死因出爐，吸毒過量身亡。（圖／翻攝自Facebook／Esther Wojcicki ）

▲馬可·特羅珀出身富人家族，就讀名校。（圖／翻攝自Facebook／Esther Wojcicki）

調查報告還顯示，陳屍現場發現了大量可疑的非法藥物和處方籤藥物，並且沒有證據顯示身體受到創傷。法醫單位表示，針對馬可．特羅珀的死亡調查已經終結，拒絕提供進一步消息。

報導指出，馬可．特羅珀來自舊金山灣區的顯赫家族，他母親是YouTube前執行長沃潔斯基，父親是科技業高階主管丹尼斯．特羅珀（Dennis Troper），外祖母是擁有「矽谷教母」稱號的埃絲特（Esther Wojcicki），還有2位阿姨分別是基因檢測公司23andMe創辦人以及加州大學舊金山分校的教授。

▲▼YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）的19歲兒子馬可·特羅珀（Marco Troper）死因出爐，吸毒過量身亡。（圖／翻攝自Facebook／Esther Wojcicki ）

▲沃潔斯基（左）與兒子馬可（中）以及丈夫丹尼斯（右）的合照。（圖／翻攝自Facebook／Esther Wojcicki）

外祖母埃絲特先前受訪時曾表示，馬可的家人擔心他上大學後就開始接觸毒品，「他服用了一種藥物，我們不知道裡面是什麼。我們只知道一件，這是一種毒品。」報導補充，馬可的父母一共育有5名子女。

►►►YouTube前執行長19歲兒子「陳屍大學宿舍」！　疑藥物過量亡

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