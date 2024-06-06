YouTube變情色？他首頁狂跳「清涼韓妹片」　一票歪樓求關鍵字

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTube首頁的影片，通常都是根據用戶喜好推薦。有網友表示，最近開YouTube，跳出的影片都令人覺得很色情，「這也太糟糕了吧！搞什麼東西R？YT不是應該闔家觀賞嗎？首頁都推薦這種影片」，貼文引發討論，「我都被推薦露點的= =」、「不要牽拖YT，是你自己就是愛看。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「YT什麼時候變情色網站了？」文中附上截圖，說「朋友」開YouTube，結果跳出一堆惹火的影片。從截圖來看，原PO「朋友」的YouTube首頁大多跳出韓國妹子的影片，有SHOW GIRL、換裝影片等等，都穿得超級清涼，甚至還有穿著比基尼、吊帶襪的類型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就直呼「太糟糕了吧！搞什麼東西R？YT不是應該闔家觀賞嗎？首頁都推薦這種影片」，也好奇「大家覺得呢？你們的YT首頁又都是些什麼影片呢？」看到有人反駁，「你這些頂多算性感，離色情還遠得很。」原PO則回，「陰部輪廓都出來了還不情色嗎= =？有的還可以看到毛欸！」

貼文一出，就有人也+1，「我都被推薦露點的= =」、「最近訂閱一堆穿透明衣服露奶的」、「那有什麼？之前還有全裸按摩胸部教學」、「透視換裝的更色，都算是把YT當廣告引導平台。美中不足的是多數都有刺青，不像韓系的很乾淨。」還有網友打趣，「你下了什麼關鍵字才變這樣？請提供關鍵字，我要避免這種情況發生」、「我需要關鍵字作為學術交流使用。」

也有人表示，「這種換裝影片很久就有了，最近幾年還有AI製圖，更色了」、「全都是演算法，所以你不要牽拖YT，是你自己就是愛看這類影片」、「他知道你都看這些啊」、「演算法你懂的！」「先承認，你就是…」、「演算法知道你愛看。」