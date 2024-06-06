　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

YouTube變情色？他首頁狂跳「清涼韓妹片」　一票歪樓求關鍵字

▲▼渣男,劈腿,出軌,A片,看片,偷情,男友,老公。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTube首頁的影片，通常都是根據用戶喜好推薦。有網友表示，最近開YouTube，跳出的影片都令人覺得很色情，「這也太糟糕了吧！搞什麼東西R？YT不是應該闔家觀賞嗎？首頁都推薦這種影片」，貼文引發討論，「我都被推薦露點的= =」、「不要牽拖YT，是你自己就是愛看。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「YT什麼時候變情色網站了？」文中附上截圖，說「朋友」開YouTube，結果跳出一堆惹火的影片。從截圖來看，原PO「朋友」的YouTube首頁大多跳出韓國妹子的影片，有SHOW GIRL、換裝影片等等，都穿得超級清涼，甚至還有穿著比基尼、吊帶襪的類型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就直呼「太糟糕了吧！搞什麼東西R？YT不是應該闔家觀賞嗎？首頁都推薦這種影片」，也好奇「大家覺得呢？你們的YT首頁又都是些什麼影片呢？」看到有人反駁，「你這些頂多算性感，離色情還遠得很。」原PO則回，「陰部輪廓都出來了還不情色嗎= =？有的還可以看到毛欸！」

貼文一出，就有人也+1，「我都被推薦露點的= =」、「最近訂閱一堆穿透明衣服露奶的」、「那有什麼？之前還有全裸按摩胸部教學」、「透視換裝的更色，都算是把YT當廣告引導平台。美中不足的是多數都有刺青，不像韓系的很乾淨。」還有網友打趣，「你下了什麼關鍵字才變這樣？請提供關鍵字，我要避免這種情況發生」、「我需要關鍵字作為學術交流使用。」

也有人表示，「這種換裝影片很久就有了，最近幾年還有AI製圖，更色了」、「全都是演算法，所以你不要牽拖YT，是你自己就是愛看這類影片」、「他知道你都看這些啊」、「演算法你懂的！」「先承認，你就是…」、「演算法知道你愛看。」

ET快訊
「喵喵」3年害死205人！　平均年齡僅30歲
黃勇傳重回棒球圈！　新下家曝光
唐治平曝大吼原因！　渾身酒氣笑：我要去過生日了
台中出手了！盧秀燕證實「透過管道聯繫輝達」　3點吸引黃仁勳
黃仁勳效應！17所大學AI科技有前途　畢業月薪破6萬
女遭強制執行！工作人員一到她家「暫停業務」　還不捨送錢
快訊／大阪船隻爆炸！　6人當場遭大火吞沒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷車廂驚見「150萬現金」！　他驚呼：沒想到撿這麼多錢

桃機估端午運量破65萬「籲提早3小時報到」　6大尖峰時段曝　

陸媒稱「9個新颱風譯名」兩岸共同協商　氣象署：台灣用自己講法

和美地震民眾嚇歪！文史學者：176年前強震多廟塌　籲老宅加強防震

YouTube變情色？他首頁狂跳「清涼韓妹片」　一票歪樓求關鍵字

端午連假僅4縣市訂房率逾5成　一圖看國道20大地雷路段

梨山落石塌坍56戶停電　台電搶修3小時！民生用電全數恢復

小北百貨端午連假開工限定　咖啡買一送一優惠

快訊／14:18花蓮秀林規模4.4地震　北部有感！最大震度3級

不是雞排！他見「1平民小吃」直逼便當價嚇傻　眾人喊：吃不起了

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

北捷車廂驚見「150萬現金」！　他驚呼：沒想到撿這麼多錢

桃機估端午運量破65萬「籲提早3小時報到」　6大尖峰時段曝　

陸媒稱「9個新颱風譯名」兩岸共同協商　氣象署：台灣用自己講法

和美地震民眾嚇歪！文史學者：176年前強震多廟塌　籲老宅加強防震

YouTube變情色？他首頁狂跳「清涼韓妹片」　一票歪樓求關鍵字

端午連假僅4縣市訂房率逾5成　一圖看國道20大地雷路段

梨山落石塌坍56戶停電　台電搶修3小時！民生用電全數恢復

小北百貨端午連假開工限定　咖啡買一送一優惠

快訊／14:18花蓮秀林規模4.4地震　北部有感！最大震度3級

不是雞排！他見「1平民小吃」直逼便當價嚇傻　眾人喊：吃不起了

會見美國智庫訪團　朱立倫批民進黨「不該輕易廢除核電」

南投信義鄉公所秘書超貪！勾結廠商5年搶227採購案　與弟同遭收押

「拒跳科目三」影帝張譯爆熱議！6月來台會影迷　王大陸當台灣代表

快訊／王冠閎遭爆未完成禁藥檢測　發聲明自清「沒接到通知」

【廣編】減碳接軌國際！冠德企業集團獲「1.5°C溫控目標」成效卓越企業認證

鑽戒品牌主打一生1枚！她訂婚才知「男友把婚戒送別人」　怒揭出軌

住戶曝唐治平「頂樓見屍第一反應」！不認反問：我可以抽根菸嗎？

中國國企違規造假21家被罰　錦州港「虛增逾300億」收入

Joeman合體元元跳〈麻辣糖葫蘆〉！　還原洗腦舞步：請學妹吃

蕾絲圖騰浮上Le Creuset優雅現身　Nespresso夏日柑橘新色登場

印度警車停斜坡滑動　清潔工被「輾過全身」

生活熱門新聞

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

台南媳被1道菜嚇到　3千人讚限量極品

台北私廚超難訂！黃仁勳卻「隨到隨吃？」　內行曝關鍵

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻

黃仁勳現身私廚　掏出2.5萬元小費

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

男大生轉賣黃仁勳簽名顯卡「開價35萬」！學校回應

他一個人跟團去日本「很奇怪嗎？」　大票搖頭：超爽啊

「4星座」2024下半年出運了！事業財運大爆發

90歲阿公進ICU「兒子超冷漠」...結局反轉藏洋蔥

放話「李妍瑾一年內離婚請雞排」　他要請了

更多熱門

相關新聞

不是雞排！他見「1平民小吃」直逼便當價嚇傻

不是雞排！他見「1平民小吃」直逼便當價嚇傻

萬物漲聲響起，就連夜市「平民小吃」都漲價了。就有一名網友抱怨，表示住家附近巷口的臭豆腐竟要價90元，而且只有5塊，讓他相當傻眼，直呼「跟便當差不多價真的買不下去」。貼文曝光後引發網友熱論，不少人感嘆，物價都被電費及房價給吸乾，台灣幾乎快沒有銅板價美食。

什麼工作快被AI取代？網點名「這職業」很有感

什麼工作快被AI取代？網點名「這職業」很有感

在人行道騎腳踏車！網點出「2問題」不能忍

在人行道騎腳踏車！網點出「2問題」不能忍

黃仁勳大放送！有NVIDIA顯卡「1福利爽領」

黃仁勳大放送！有NVIDIA顯卡「1福利爽領」

即／嘉義瑞里166縣道76K山崩！巨岩掩埋道路

即／嘉義瑞里166縣道76K山崩！巨岩掩埋道路

關鍵字：

YouTube影片色情PTT

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

57歲林美秀驚爆罹血友病！

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

藍心湄陪伴寬姐！走出靈堂還在哭

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面