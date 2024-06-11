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潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

▲▼台鐵潮州站邱姓副站長秀出持空氣槍的照片，回嗆網友。（圖／翻攝自PTT）

▲台鐵潮州站邱姓副站長秀出持空氣槍的照片，回嗆網友。（圖／翻攝自PTT）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵潮州站邱姓副站長經常拍下違規旅客的影片，並分享到YouTube頻道，近日秀出持空氣槍照片，引發網友熱議，網友認為此舉已經涉嫌恐嚇，揚言要報警，也有人喊話台鐵公司趕快處理。對此台鐵公司回應，邱員利用下班時間，於YouTube個人頻道和網民的溝通對話，應屬個人行為。

該名邱姓副站長常記錄民眾違規事項，上傳到YouTube個人頻道藉此宣導鐵路法規，部分網友質疑是「公審旅客」，6月初又在頻道秀出收藏的BB槍對著鏡頭的照片，並回嗆，「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了！」部分網友不滿，聲稱要向警方舉報。

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台鐵公司對此表示，有關潮州站邱姓員工利用上班時間拍攝工作影片經營個人YouTube頻道，如未涉有營利或兼職行為，亦未違反公務員服務法第14條規定，而係邱員利用下班時間於YouTube個人頻道和網民的溝通對話，應屬個人行為。

台鐵公司表示，邱員在影片上持物言談之行為，是否涉及刑法相關規定，或由他人提出方為告訴乃論，台鐵公司尊重檢警司法單位調查結果，並配合後續處理。

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