開南開創人工智慧教育　AI科技與創新設計學士學位學程招生

▲開南大學利用AI科技設計的虛擬主播人物。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

輝達執行長黃仁勳捲起人工智慧(AI)未來科技概念，掀起全台產官學研界的高度關注。開南大學拔頭籌，獲教育部核准將開辦「AI科技與創新設計學士學位學程」，提供有志於人工智慧（AI）未來科技創新的學子們一個全面且專業的學習平台，讓學子們贏在創新科技運用的起跑點。

負責「AI科技與創新設計學士學位學程」的主任郭旻鑫表示，該系獲教育部核開辦，將採獨立招生，即日起到8 月23日下午4時截止，受理報名，有興趣的學子可洽開南大學招生處。獨立招生專線：(03)270-5712。

▲開南大學和航見科技，利用AI科技合作製造無人機試飛成功。（圖／開南提供）

郭旻鑫說，「AI科技與創新設計學士學位學程」主要涵蓋兩大學習領域：

(1).AI無人機及AI無人車：結合AI技術，培養學生在無人機與無人車領域的應用與創新能力，開拓未來智慧交通及產業應用的新篇章。

(2).智慧生活應用及影像辨識：專注於智慧家居、智慧城市及先進的影像辨識技術，為學生打開智慧生活的無限可能。

課程涵蓋技術知識，更強調實作與創意設計，培養學生成為具備創新思維的人工智慧(AI)應用專才。

開南大學在推動人工智慧(AI)應用學習上，起步相當早，先從國際化試水溫；12年前分別與日本富山大學、美國威斯康辛大學等知名大學合作推動「雙聯學位」計劃，參加計劃的學生可以獲得2個學位証書。更與國際多所知名大學合作結盟為姐妹校，彼此提供短期交換學生計畫，讓學生在學習人工智慧(AI)技術的同時，還能有機會深入了解不同國家的科技文化，拓展國際視野，提升全球競爭力。

除了人工智慧(AI)學程走向國際化，開南大學也致力於地區化的推動，協助桃園巿的國、高中教師於教學上的培訓及職能成長，推動人工智慧(AI)教育普及化，為未來的科技人才奠定堅實基礎。