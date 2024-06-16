獨／連老師也想買！國中學霸賣「會考筆記」　進北一女前先賺10萬

▲才15歲就出版「會考筆記」，陳芃云還沒進高中先為自己賺10萬獎學金。（圖／陳芃云提供）

記者楊惠琪／台北報導

又見北一女學霸筆記！台北市敦化國中三年級學生陳芃云以會考成績5科A++、作文5級分佳績，穩上北一女中。在國中會考前，她把國中三年的手抄筆記彙整成冊，放上網路販售，5科要價近3千元，不到3個月就賣出30套，進帳近10萬元，卻也引發網友質疑：「還沒考就在賣筆記」，會考成績日前出爐，沒有補習的陳芃云，靠著自己的學霸筆記，如願考取第一志願。

陳芃云接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，從國小高年級開始就有做筆記的習慣，因為摘要精準、手抄繪圖精美，各種地圖、圖形與表格都是自己一筆一畫製作，不只同學會跟她要來參考，連老師也想買來當範本。

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「我想成為北一女樂儀旗隊隊員！」陳芃云說，國一曾代表學校旗隊到校外表演，看到北一女樂儀旗隊的陣仗，就立下要考取北一女的決心，也擔心高中加入旗隊後，若要到外縣市或出國表演，會對父母帶來負擔，加上未來也想出國唸書，因而有了國中會考筆記的出版計畫。





▲為了進北一女樂儀旗隊，陳芃云立志要考上北一女。（圖／陳芃云提供）

年僅15歲的陳芃云，從筆記製作、印刷、上架都自己包辦，為了加強行銷，去年底還先成立個人IG，經常在網路上分享自己的校園生活、讀書方法，甚至在考前10天還進行直播分享如何在考前建立信心，吸引逾4萬人點閱。不過一度也引發網友質疑：「連會考還沒考就在賣筆記」，最後以優異的會考成績證明自己的實力。

陳芃云說，雖然自己是一人團隊，但筆記都經過校內老師審核，也在觀察近幾年考題趨勢後，有了新的編排方式，各科都有章節架構圖，採取活頁設計，方便考生隨時增減頁數，內容包括段考與模擬考前重點複習、基礎複習，以及會考考場筆記等，筆記售價單科299元起，5大考科合購2899元，推出2個多月已賣出30套。





▲從筆記製作、印刷、上架、行銷都由陳芃云自己一手包辦。（圖／陳芃云提供）

國中會考前半年，應該是最後衝刺階段，陳芃云一面讀書、一面經營個人社群平台，還緊鑼密鼓進行筆記出版計畫，師長也曾勸她「不要再搞東搞西，好好專心唸書」。但她認為，在網路上分享讀書方法、考前猜題與答題技巧等，對自己也是一種複習與紓壓。而她分享的影片，點閱率動輒數萬人，甚至有影片破百萬點閱，流量相當驚人。

從來沒有補習的陳芃云說， 筆記就是最好的家教，只要課堂上專心聽講，勤做筆記，考前努力刷題目，再搭配適合自己的讀書計畫，掌握好衝刺節奏、堅定意志，就能考取理想學校。





▲陳芃云經常在社群平台分享讀書方法與趣事。（圖／翻攝IG／study.peng_）