獨／彰化驚見詭異男乾屍！雙手斷掌消失　腳呈「八字型」躺床上

▲彰化驚見詭異乾屍，一名40歲男子雙手斷掌，下肢離奇變形陳屍床上。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／彰化報導

彰化縣和美鎮發生離奇死亡命案，1名40歲黃姓男子今年1月間被發現陳屍家中，詭異的是，遺體躺在床上、頭靠著衣櫃成乾屍狀，雙腳呈現疑遭拉扯的八字形，雙手手掌不翼而飛！面對愛子詭成乾屍，黃母更崩潰的是，法醫相驗後認為死亡時間超過1年，檢察官並以「死亡原因不明」結案，令她十分悲憤，懷疑遺體曾遭搬運，死因並不單純。此外，自發現遺體至今已經過了半年，偵辦仍毫無進度。

黃母表示，法醫相驗後認為肢體殘缺處，係因「風化」造成，但黃母認為，就算是風化造成肉體消失，現場也應留有骨骸，怎麼可能會憑空消失？懷疑遺體曾遭搬運，住處並非死亡第一現場。

▲黃母哭訴，兒子自小與阿嬤同住在彰化和美鎮一戶民宅，2022年之後就人間蒸發。（圖／記者白珈陽攝）



黃母向《東森新媒體ETtoday》指出，因她與前夫離異，兒子黃男從小就與阿嬤2人在彰化縣和美鎮同住，5年前阿嬤因罹患糖尿病與雙眼失明，搬去親戚家住，自此黃男就獨居在原屋。黃母表示，2022年兒子因故搬到屏東老家跟她同住約4個月，9月間兒子離開屏東，搭火車前與她通了最後一通電話，從此失聯。

▲黃母提到，兒子成乾屍躺在床上，但檢方以「死亡原因不明」結案，令她十分悲憤，懷疑遺體曾遭搬運，死因並不單純。（圖／記者白珈陽攝）



今年1月7日，黃母接獲親戚電話，稱兒子陳屍於住處二樓房間，她立即趕赴現場認屍，豈料兒子死狀淒慘，遺體躺在床上、頭靠著衣櫃，雙腳呈誇張的八字形，遺體已成乾屍，左、右手掌通通不見。黃母悲痛地說，法醫跟她說，初判兒子死亡時間超過1年，而雙掌短缺處則是因風化造成。

黃母說，檢察官欲開立死亡證明時，竟以「死亡原因不明」結案，但兒子的死狀如此詭異，就算真的因風化導致遺體短缺，現場也應留有斷肢處的白骨，不可能說消失就消失，懷疑遺體曾遭搬運，死因並不單純。

黃母指出，兒子前年離開她屏東住處前，健康狀況良好，但除了搭上火車前的最後一通電話，從此再無聯繫，猶如人間蒸發，更啟人疑竇的是，兒子死亡時身上穿著的上衣及牛仔褲，都與離開屏東住處時一致，懷疑兒子在回到彰化後，就隨即遇害。

▲黃母也質疑，兒子若真死在家中一年，為何周邊鄰居都沒聞到異味。（圖／記者白珈陽攝）



黃母更質疑，兒子陳屍之處為老舊連棟透天厝，並非周邊都沒住人，如果兒子真陳屍在該住處1年多，為何期間鄰居怎麼可能未曾抱怨過有腐敗氣味的屍臭味！

案經黃母向法扶尋求協助，她拒絕簽署死因處寫上「死亡原因不明」的死亡證明，並向檢方聲請調查兒子死因，檢方目前列「相」字案（民眾有非病死或可疑非病死的情形，檢方調查是否可能涉及刑案）釐清當中。

針對黃母的質疑，警方表示，此案已由檢方指揮偵辦，檢方也說，本案正在偵辦中，尚不便透露案情。