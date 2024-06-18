苦主現身！遭冒名下500筆訂單「住家變八大」　疑兒子前女友幹的

▲和美鎮有狂人冒名下單叫水肥車。（圖／施先生提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

恐怖情人惡搞？和美鎮有名狂人惡意冒名下單，2個月以來假藉施家人名義狂訂雞排、床墊、靈骨塔、葬儀社、水肥車等，超過500筆訂單，施家氣炸向警方報案，施先生今(18日)與議員賴清美一起對外說明，並指出，疑似與他阻止兒子與一名女子交往有關，懷疑該女不滿憤而冒名訂貨報復，希望警方拿盡快查明真相，還給他們一家平靜的生活空間。

▲和美鎮手工餅乾名店也遭惡意下單。

和美警分局則指出，有關和美有不肖人士惡作劇向商家訂貨、餐點並指定由被害人簽收付帳，連其家人任職的單位也曾經莫名其妙要簽收付款，5月中旬受理施姓民眾報案，依據被害人提供資料統計，約有網拍店家訂單170餘筆、實體店家訂單50餘都是惡意棄單，警方已函調相關網路IP資料過濾清查中，目前釐清與個人糾紛有關，已掌握特定對象，積極偵辦中。

▲和美鎮有狂人冒名下單叫水肥車。

賴清美昨(6/17日)在臉書貼文指出「剛又一家店商受害者！（棄單）！施先生從四月份開始就不斷有人訂東西送到家裡或女兒上班的地方，到今天為止不下500筆，造成全家人非常困擾，雖然已經報警，但是都是網路訂單，警察說沒有IP 在等網路平台回復資料，不然也無從查證⋯」。

施先生說，他兒子與該名女子交往半年，他們一開始對女方很好，後來發現女子疑似早已結婚，且還有子女，因此自今年4月起分手後，就開始莫名其妙收到物品，且收貨人全都是用他女兒的名字付款簽收。

▲受害人施先生。

賴清美說，這些訂單有的是實體店面、有的還是網路訂購，外送炸物等等各式各樣貨品，平均一天可以收到5件以上，昨天還收到高價床墊，更誇張的還有一天來了6輛水肥車，說是接到電話要抽水肥。更過分的是還接過來電「叫客服務」，把他家當成八大行業，還有要買賣靈骨塔、葬儀社要談喪葬事宜，使得這一家人不堪其擾，施先生只好一一跟業者致歉，還跟貨運公司發聲明，能做的都做了。

賴清美強調，因為此事件造成店家、業者損失，並造成施先生一家精神耗弱，不管是「深仇大恨」還是「惡作劇」或「由愛生恨」引起，希望警方能盡速破案，揪出惡作劇者，不要再讓施家生活在恐懼中。

▲和美鎮出現狂人冒名下單。（圖／翻攝自賴清美議員臉書）

▼受害人施先生向受害店家及貨運公司發聲明。