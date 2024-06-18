獨／彰化驚現雙斷掌乾屍！高大成：1年白骨不會風化...曝3種可能

▲彰化傳出斷掌乾屍案，高大成分析手掌白骨消失可能性。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、白珈陽／台中報導

彰化縣和美鎮傳出一名黃男變成乾屍才被發現，經法醫確認黃男死亡1年無人發現，離奇的是，黃男「斷掌」雙手消失，家屬懷疑案情不單純。知名法醫高大成則說，依照片來看確實死亡時間是1至2年，2年內屍體骨頭不可能會「風化消失」，研判有3種可能性。

高大成依照死者照片判斷，屍體大腿肉沒有消失，仍能看見大腿肉，整體乾燥、腐敗程度推算，死亡時間確實是1年至2年左右。屍體特別明顯之處在於，下顎肉都消失，有可能是生前有嘔吐物、吐血等情況，造成蟲吃光肉體、加速分解。

屍體手部變成斷掌？高大成分析，第一種可能性是遭到寵物動物啃食，導致消失；其二是遺體在搬運時掉落，可能在屍袋內部或是案發現場；第三，就是遭人砍斷後丟棄。

▲該具乾屍左右手手骨消失，變成斷掌。（圖／記者白珈陽攝）



高大成指出，依照右手的部位來看，手部確實有較為整齊的切面、缺角，但若是遭人砍掉，左手應該也會有類似情況。此外，切面旁邊應該會有粉色、血色痕跡，但照片看上去沒有類似情況，不像是流過血。

回過頭，高大成認為就算屍體已經成為乾屍，還是能夠採集肝臟、腎臟檢體，進一步追查有無毒藥物反應，也可能是施用毒品過量導致死亡，出現嘔吐，也跟下顎肉消失的情況能對上。

高大成認為，年輕男性死亡不可能是用「不明原因」結案，是相當隨便的。可追查現場有無血跡反應、脖子有無勒痕、舌骨跟甲狀軟骨有無斷裂，有的話就是窒息。也要再追問家屬死者有無吸毒情況？有的話就能以毒藥物為重點追查。

高大成補充，人若死亡在1至3個月內會有屍臭味，在閉密空間死亡，惡臭可能會長達半年，若時間拉長到半年以上，屍體就變成乾屍，基本上就不太會有味道。屍體在獨棟透天內確實比較難被聞到惡臭，只要住在大樓基本上很快就能發現。