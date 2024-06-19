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彰化斷掌乾屍死亡逾1年！母質疑「死因不單純」　彰檢澄清：未結案

▲彰化驚傳離奇乾屍案。（圖／記者白珈陽攝）

▲彰化驚傳離奇乾屍案，死者死亡時間超過1年，且雙手手掌不翼而飛。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、莊智勝／彰化報導

彰化縣和美鎮一名黃姓男子(40歲)今年1月被發現陳屍在家中，但遺體已經成了乾屍，且雙手手掌離奇消失；令家屬無法接受的是，法醫相驗後認為死者死亡時間超過1年，檢方以「死亡原因不明結案」，黃母質疑兒子死因不單純，檢方卻草草結案、偵辦毫無進度。對此，彰檢回應澄清，檢方會同法醫相驗後，認為死因無法確認，雖然死亡證明書載明死因不詳，但針對家屬提出一切質疑，檢方高度重視，正全力調查中，並無結案情形。

黃母向《東森新媒體ETtoday》表示，她與前夫離異，兒子從小就和阿嬤在彰化和美鎮同住，5年前阿嬤因糖尿病雙眼失明，搬去親戚家，從此就剩黃男1人住在原屋；2022年，兒子因故搬到屏東老家跟她同住約4個月，9月間兒子離開屏東，搭火車前與她通了最後一通電話，從此再無音訊。

今年1月7日，黃母接獲親戚電話，稱兒子陳屍於住處二樓房間，她立即趕赴現場認屍，豈料兒子死狀淒慘，遺體躺在床上、頭靠著衣櫃，雙腳呈誇張的八字形，遺體已成乾屍，左、右手掌離奇消失。

令黃母無法接受的是，檢方會同法醫相驗遺體後，判定兒子死亡時間超過1年，且推測雙掌消失可能是風化造成，開立死亡證明時，竟以「死亡原因不明」結案。黃母認為，兒子死狀如此詭異，即便是風化，現場也應留有斷肢白骨，不可能憑空消失，懷疑遺體曾遭搬運，案情不單純；黃母還質疑，兒子陳屍處為老舊透天厝，隔壁都有住人，如果兒子真的陳屍在住處1年多，為何期間鄰居都沒有抱怨過屍臭味？

針對黃母質疑，彰檢也發布新聞稿澄清，表示檢察官遇有非病死、或可疑為非病死者，依法會同法醫進行相驗，該案經相驗後，認定死亡原因無法確認，雖然死亡證明書之死亡原因欄記載「不詳」，然針對家屬所提出一切質疑，檢方均高度重視，秉持毋枉毋縱精神，蒐集任何可能之證據，正全力、陸續調取相關資料當中，並無「已經結案」之情形，特此說明。

▲彰化驚傳離奇乾屍案。（圖／記者白珈陽攝）

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