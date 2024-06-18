彰化這家人超崩潰！遭冒名下單500筆　葬儀社、水肥車都來了

▲彰化和美出現惡意訂單狂人。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

和美地區驚傳恐怖下單惡作劇，彰化縣議員賴清美接到陳情，有不肖人士假冒施姓一家人向商家訂貨、餐點並指定由受害人簽收付帳，誇張的還有水肥車及葬儀社上門，也不斷有人送貨到其家人上班地點要求支付，全家不堪其擾，從今年 4月至6月不下500筆，也有多次報警紀錄，對此警方表示，已掌握特定對象，積極偵辦中。

賴清美po文表示「剛又一家店商受害者！（棄單）！受害人從四月份開始就不斷有人訂東西送到家裡或女兒上班的地方，到今天為止不下500筆，造成全家人非常困擾，雖然已經報警，但是都是網路訂單，警察說沒有IP根本也無從查證⋯」。

賴清美指出，有間炸物店接到網路訂單2700多元的炸物，要連絡訂貨者才知道被有心人惡意詐騙，聰明的店家也隨即po出「緊急公告」將做好的熱騰騰美味炸物，全部5折賣出，力求將損失減到最低。

▲彰化和美出現惡意訂單狂人。（圖／翻攝自賴清美臉書）

賴清美指出，這名假冒施姓受害人不只訂炸物，還說要買靈骨塔、要葬儀社到家，甚至一天曾經有4輛來自各地的水肥車業者，說是接到電話要抽水肥，害得受害人只能坐在門口等待不斷上門的訂單再退訂，身心都受到很大影響。

和美警分局表示，和美警方於5月中旬受理施姓民眾報案，報案民眾懷疑個資被盜用，盜用者有違反妨害電腦使用罪嫌，被害人已提供資料統計約有網拍店家訂單170餘筆、實體店家訂單50餘筆等是類惡意棄單，另警方已函調相關網路IP資料過濾清查中，並非有「無從查證」等情事，目前已掌握特定對象，積極偵辦中。警方同時呼籲受害店家報案提告，並提醒店家，若發現可疑來電要訂購商品，可先再次打電話詢問對方，以免損失加遽。