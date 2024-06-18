近800萬人觀看！正妹「擠奶器」無馬賽克教學片　網友讚實用

▲日本媽媽香奈分享如何使用擠奶器。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

日本外型亮眼的2名媽媽香奈與香澄今年各自拍攝使用擠奶器的YouTube教學影片，以露出乳房、未打馬賽克的方式，和其他新手媽媽進行分享。這兩部影片分別在3、4月上架，第一個發布的影片至今已吸引近800萬人次觀看，有的網友大讚真的非常實用，也有人認為應該要打上馬賽克。

日媒モデルプレス報導，這兩段影片發布在「育兒小工具通信」（子育てガジェット通信）的YouTube頻道上，內容都是女性親自示範手動擠奶器的使用方法，並把擠奶器喇叭罩放在乳房上，以按壓胸部的動作進行教學。

▲▼香奈把擠奶器喇叭罩放在乳房上親自示範。（圖／翻攝自YouTube）

香奈拍攝的影片在今年3月31日上架，香澄的影片則是在4月23日發布，兩人均未在乳房的地方打上馬賽克，不過香澄並未露出全臉，有在臉部位置打上模糊特效。

影片發布之後，有網友表示「真的有幫上忙」、「非常實用」、「這段影片簡單易懂」、「輪到我當媽媽的時候，會參考這段影片的」，也有爸爸留言稱獲益良多。但也有網友認為，即便影片屬於教育性質，也該打上馬賽克。

▼香澄同樣示範如何使用擠奶器。（圖／翻攝自YouTube）