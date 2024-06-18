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高雄女登屏東力里山滑倒受傷　警消5人護送下山

▲春日消防分隊力里山救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲春日消防分隊力里山救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市周姓女山友與山友結伴至屏東縣春日鄉力里山登山，不慎滑倒受傷不能行走，求助屏東縣政府消防局，春日消防分隊獲報救援，經往返1個多小時將她護下山就醫。

▲春日消防分隊力里山救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲春日消防分隊力里山救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

春日消防分隊於6月17日9時58分接獲勤務指揮中心指派，表示民眾結伴至春日鄉力里山登山，有同伴在過程中不慎滑倒受傷不能行走，透過電話對外聯繫請求救援。

春日分隊獲報立即由分隊長帶隊，攜帶山域搜救裝備，出動2車4人前往救援，加上轄區派出所人員共計3車5人參與這次救護任務。

分隊人車到達登山步道後，攜帶輕巧的搬運墊及救護器材順利於10時50分與傷者會合，立即上前評估傷者傷勢嚴重程度，傷者63歲周姓女山友，右腳踝因滑倒受傷，疑似扭傷而影響行動能力。

經包紮固定後，與其他山友合作幫忙將她固定在搬運墊上往救護車停地點移動，途中考量傷者傷勢疼痛，救援人員需放慢速度行走，避免因劇烈晃動令傷者產生二度傷害加深傷勢，終於在11時32分順利將傷者送上救護車，與同行友人陪同送往醫院治療。

春日分隊呼籲欲前往登山民眾，因近日時逢梅雨季節，路面濕滑需小心行走，登山裝備必須穿有防滑能力的鞋子，且需準備急救包並評估自身體力，切勿單獨上山以免發生事故。

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