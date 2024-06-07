台灣登山正妹「聖母峰前16蹲」到底有多猛？　專家解答

記者周亭瑋／綜合報導

台灣登山正妹「三條魚」詹喬愉日前在聖母鋒大跳16蹲，超強的身體素質驚呆眾人，連胸腔內科名醫蘇一峰、高海拔醫學權威王士豪也不禁讚嘆，除了解釋高海拔激烈運動的難度外，也直言「大跳熱舞還挺危險的，看來是真正的登山高手。」

▲詹喬愉大跳16蹲。（圖／翻攝自臉書／詹喬愉-三條魚Tri Fish）

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蘇一峰今在臉書表示，台灣登山好手「三條魚」近日在高海拔5650公尺挑戰16蹲，這樣的高海拔地區，氧氣分壓只有平地的一半不到，只有約70mmhg不到，此時血氧濃度最高也只能90-94%，「大跳熱舞還挺危險的，真的是登山好手。」

▲蘇一峰直言，在高海拔地區跳熱舞，其實是有危險性的。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

而高海拔醫學權威、登山好手王士豪醫師則留言提到，一般民眾到這個高度，血氧飽和度70%-75%，都已經算是適應非常良好的了；真正超高海拔的登山高手，才有辦法到達90%以上，「我個人的最佳紀錄是，到海拔4928公尺的地方，血氧飽和度為97%。」

王士豪也直言，在高海拔地點進行激烈運動時，生理高度也就是身體實際感受到的高度，會比真正的高度增加500到1000公尺，「所以她在做這項激烈運動的時候，身體感受到的高度應該超過6000公尺以上。」

▼在高海拔地點進行激烈運動，生理高度會比實際來得高。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）