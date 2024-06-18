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張凱鈞赴陸爭議！民眾黨中評會要出手了　秘書長3度強調：謹言慎行

▲▼黃珊珊【財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？】 記者會-周瑜修。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞日前率團赴陸參加海峽論壇，與國台辦副主任潘賢掌會面，大談民眾黨兩岸立場引發爭議；民眾黨隨即發聲明強調，張是以「個人身份」赴陸，並非代表黨中央。面對張凱鈞爭議，民眾黨秘書長周榆修18日三度強調要「謹言慎行」，表示中央黨部有收到檢舉，將依規定交由中評會處理。

針對張凱鈞爭議，民眾黨立委陳昭姿喊話黨紀處分，據此，周榆修表示，中央黨部確實有收到黨員陳情跟檢舉，會依照紀律評議裁決準則規定，請中評會處理，而中評會作為獨立行使機關，相信也會依照規定做後續處理。

媒體追問，柯文哲在今天黨團會議中有無談到張凱鈞爭議？周榆修強調，任何一位幹部跟黨員，都應該遵守黨部相關規定，「我要公開講，必須謹言慎行，要知道自己到中國去，我們在會前跟他說得非常清楚，就是個人身份（參加），我再度重申，應該要謹言慎行，我們規則裡面非常清楚，要依照中華民國《憲法》規定，我再強調一次謹言慎行。」

▲▼潘賢掌見民眾黨中央委員張凱鈞一行人。（圖／翻攝自中國台灣網）

▲潘賢掌見民眾黨中央委員張凱鈞一行人。（圖／翻攝自中國台灣網）

根據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」報導，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌14日在廈門會見前來參加海峽論壇的民眾黨參訪團一行，潘賢掌表示，兩岸同胞同屬中華民族，都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，只要不分裂國家，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞就可以接觸交流，增進了解、累積互信、化解矛盾、尋求共識。

報導指出，潘賢掌提及，將堅決反對台獨分裂和外來干涉，積極推動兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞心靈契合，希望雙方相向而行、攜手並進，共同造福兩岸同胞，共創中華民族綿長福祉。

報導稱，身為民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞也說，當前兩岸互動因民進黨的斷流降至冰點，民進黨堅持「逢中必反」，激化兩岸對立對抗，導致台海風險衝突升高，民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，將繼續推動兩岸交流合作，共同追求兩岸和平發展，共謀台海和平與民眾福祉。

但面對外界將張凱鈞視為民眾黨代表率團出席海峽論壇，民眾黨16日發出聲明，張凱鈞是以「個人名義」參加海峽論壇，並非代表黨中央出席，「我們並未收到海峽論壇的正式邀請，也沒有派員參加海峽論壇，張凱鈞並非代表黨中央，呼籲相關人等前往交流，應遵守中華民國《憲法》、本黨黨章及相關紀律。」

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