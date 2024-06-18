南投巧克力咖啡節創46萬人次、3億產值佳績　柯文哲烘豆說好玩

▲南投巧克力咖啡節吸引46萬人潮，民眾黨主席柯文哲（右）也來參加「千人烘豆」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024第四屆南投巧克力咖啡節「投號玩咖Let’s Play」，自6月8日辦理至16日閉幕，共計吸引逾46萬人次遊客參加，縣府觀光處今日結算出週邊食宿遊購行等觀光產值，更突破3億元，連民眾黨主席柯文哲日前也慕名而來，參加「千人烘豆」活動，直呼好玩。

縣府觀光處表示，南投巧克力咖啡節集結在地精品級咖啡、國際得獎巧克力、伴手禮品牌、在地美食攤商等超過120家以上品牌業者共襄盛舉，在佔地6公頃會場打造15大主題區和「樂園級」的嘉年華活動，還邀請到埔里女兒暨近日獲得世界選美冠軍的高曼容擔任活動大使，共辦理3場次場面壯觀的千人咖啡主題活動，帶領民眾一同進行手沖與烘豆體驗，並結合埔里在地的花卉特色，推出花卉咖啡風格日，成功帶動人潮與買氣。

其中「千人烘豆活動」於15日舉辦，柯文哲意外現身，與縣長許淑華、南投縣議會副議長潘一全等人同台烤咖啡豆，頓時咖啡香四溢；柯文哲一手插著腰、一邊烤著豆子，並直說南投咖啡節好玩，也要把烤好的豆子帶回家喝看看，若好喝明年就再來。

許淑華則向柯文哲說明，南投不只茶產業有名、茶產量最多，咖啡也是重要農業經濟，產區有國姓、仁愛、魚池等地，巧克力也受到消費者喜愛；許淑華指出，因柯文哲剛好來南投拜會，於是邀請他擔任活動特別來賓，柯也非常樂意參與，並和許多也是第一次烤咖啡豆的民眾一起享受下午時光。

縣府表示，千人烘豆活動當天邀請全國烘焙賽兩屆冠軍的沈詠為現場教學；沈詠為表示，咖啡豆烤熟，有650種口感，如果太焦太黑有苦味、不好入口，因此烤咖啡豆要注意火候控制，小心安全，避免燙傷，才能享用濃又香醇的咖啡。

此外，觀光處指出夜間加碼的主題演唱會以及與知名IP馬來貘、爽爽貓合作的無人機群飛展演，搭配周邊的景觀花海、親子遊具與IP造型燈組展示，讓巧咖節從白天到晚上都十分精彩，而在現場滿額扭蛋抽好禮與集章贈禮活動催動下，持續為活動吸引可觀的人潮，同時大幅增加觀光產值。