張凱鈞「個人名義」赴陸卻談民眾黨兩岸立場　陳昭姿喊話黨紀處分

記者袁茵／台北報導

民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞日前率團赴陸參加海峽論壇，與國台辦副主任潘賢掌會面，稱民眾黨始終堅持「兩岸一家親」等言論，使民眾黨立委陳昭姿16日喊話黨中央應速依紀律程序及規定處理。面對張凱鈞17日發文稱未超出民眾黨兩岸論述，陳昭姿18日再喊話黨紀處分，認為僅主席本人或親自授權，否則不能在官方場合談此言論。

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲18日上午到立院黨團辦公室與8名立委開會，並於8時50分左右結束會議，委員們也陸續離開黨團辦公室。面對張凱鈞覺得被陳昭姿誤解，陳昭姿受訪時直言「我沒有誤解他！我很確定他沒有獲得黨的授權。」張凱鈞可能有報備赴陸，但沒獲得黨的授權。

至於是否認為張凱鈞言論不妥？陳昭姿表示，張凱鈞沒獲得黨的授權，既然黨沒收到正式邀請函，也沒正式派員，但陸媒報導張凱鈞是「率領團隊、民眾黨率團」，「這5個字都是錯的，因為沒有參加，也沒有率團，這就是他的個人行為。」

陳昭姿認為，如果張預期知道會在官方場合面見官員的話，第一，應該先經過中央黨部討論，第二，張凱鈞本質是台商事務委員會主委，應該要談一些台商困境或需要對話溝通的事情，而不應該聚焦在兩岸關係上做論述。

媒體追問，是否覺得造成民眾黨形象受損，需要祭出黨紀嗎？陳昭姿說，不是受損，而是會被曲解，使外界以為張凱鈞是代表民眾黨去談此事，「我個人覺得需要黨紀處分，當然我要尊重，因為我沒這個權力，只是提出這樣的建議。

陳昭姿指出，因為這件事情影響非常大，「我認為除了主席有資格談，或主席親自授權，（否則）其他人包括我自己在內，也只能發表個人意見，不能在官方場合大談兩國之間的事情。」

▲潘賢掌見張凱鈞。（圖／翻攝自中國台灣網）

根據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」報導，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌14日在廈門會見前來參加海峽論壇的民眾黨參訪團一行，潘賢掌表示，兩岸同胞同屬中華民族，都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，只要不分裂國家，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞就可以接觸交流，增進了解、累積互信、化解矛盾、尋求共識。

報導指出，潘賢掌提及，將堅決反對台獨分裂和外來干涉，積極推動兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞心靈契合，希望雙方相向而行、攜手並進，共同造福兩岸同胞，共創中華民族綿長福祉。

報導稱，身為民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞也說，當前兩岸互動因民進黨的斷流降至冰點，民進黨堅持「逢中必反」，激化兩岸對立對抗，導致台海風險衝突升高，民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，將繼續推動兩岸交流合作，共同追求兩岸和平發展，共謀台海和平與民眾福祉。

但面對外界將張凱鈞視為民眾黨代表率團出席海峽論壇，民眾黨16日發出聲明，張凱鈞是以「個人名義」參加海峽論壇，並非代表黨中央出席，「我們並未收到海峽論壇的正式邀請，也沒有派員參加海峽論壇，張凱鈞並非代表黨中央，呼籲相關人等前往交流，應遵守中華民國《憲法》、本黨黨章及相關紀律。」