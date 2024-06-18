廣東洪水空拍畫面曝！村莊慘淪孤島　鎮長：河堤一下就沒了

▲空拍村莊受災情況。（圖／翻攝自南方+）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸華南地區遭遇強降水，廣東梅州市受災嚴重，其中高陂村被水流阻斷，成了「孤島」，空拍畫面可見多間民宅被「泡」在水中。長潭鎮鎮長鄺財華表示，「昨晚7:30河堤一下子沒了…。」

▲截至目前，平遠縣泗水鎮、仁居鎮等多處發生山洪山崩，造成5人死亡、15人失聯。（圖／翻攝自南方+）

據《南方+》報導，梅州市蕉嶺縣、平遠縣等地近日出現極端降雨過程，遭遇了罕見的暴雨洪澇災害。長潭鎮鎮長鄺財華望著已被衝斷的河堤十分著急，並指出，16日晚蕉嶺水情緊急，長潭鎮河水暴漲，其高陂村外的道路被衝出一段破百公尺的缺口，而高陂村也被水流阻斷，成了「孤島」。

▲受災情況 。（圖／翻攝自南方+）

如今長潭鎮內各村水位已下降不少，但由於水流湍急，行進路線仍然受阻。從16日至17日，鎮村官員一直在緊急轉移群眾，搶險救災；在場消防救援人員利用皮划艇進入村內，對受困群眾持續進行轉移。目前，鎮內已調來挖掘機，計劃疏通周邊河湧排澇，現場救援工作仍在緊張進行中。

▲ 部分河段出現漲水漫堤情況。（圖／翻攝自南方+）

據《央視新聞》報導，梅州市三條河流（石窟河、松源河、差干河）洪水紅色預警在生效中，部分河段出現漲水漫堤情況，多座小型水庫出現超汛限，蕉嶺縣廣福鎮一水庫因特大暴雨產生超標準洪水造成大壩漫頂。

截至17日，平遠縣泗水鎮、仁居鎮、東石鎮、蕉嶺縣南礤鎮、梅縣區松源鎮等多處發生山洪、山崩，造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

廣東省委書記黃坤明17日在省委應急指揮中心，主持召開視訊會議，指揮調度重點地區搶險救災工作，並就進一步做好全省強降雨和洪澇災害防禦工作進行會商研判、部署落實。