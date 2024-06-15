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真怕了！遇83年最大洪災　巴西「氣候變遷」關鍵字熱搜漲9成

巴西南大河州5月發生史上最嚴重洪災。（圖／達志／路透社）
▲巴西南大河州5月發生史上最嚴重洪災。（圖／達志／路透社）

文／CTWANT

與去年5月相比，今年5月「氣候變遷」關鍵詞的搜尋量在巴西幾乎翻了一倍，不少專家認為，許多民眾已經開始意識到了災難性的問題，人們將面臨著高風險情況。

根據《BBC》的報導，依Google Trends的資料分析顯示，今年5月，由於巴西南大河州（Rio Grande do Sul）發生了當地史上最嚴重的洪災，全州超過9成的城市受到影響，導致「氣候變遷」成為最熱門關鍵詞，並在全巴西瘋狂成長90%，尤其南大河州和聯邦特區巴西利亞對這一詞的搜尋量更成長了200%。

聖保羅大學（USP）物理研究所教授兼政府間氣候變遷問題小組（IPCC）的專家保羅（Paulo Artaxo）指出，這項調查表明人們已經開始意識到，從氣候緊急情況的角度來看，大家正面臨著高風險的局面。

報導指出，巴西人在Google搜尋「氣候變遷」一詞時，相關字詞又以「如何避免氣候變遷」被搜尋最多。對此，保羅也表示，民眾發現問題並想要立即尋求解決方案，但答案並不向大多數人希望的那樣簡單或直接。

除此之外，由於Google Trends提高了各州對於「氣候變遷」關鍵詞的搜尋興趣，如森林砍伐面積最多的帕拉州（Pará）、馬托格羅索州（Mato Grosso）等等。

另外，聖保羅大學高等研究院氣象學家卡洛斯（Carlos Nobre）提到，雖然在南大河州洪災之前也有其他嚴重災難發生，但導致「氣候變遷」被大量搜尋的原因之一是，人們突然不再認為這是一件「自然」的事情，現在全球應討論的是「氣候緊急狀態」（climate emergency）。

資料顯示，「減少污染物排放」是上個月巴西人在Google搜尋最多的另一個關鍵詞，保羅就強調，僅僅只有巴西減少是沒有用的，這取決於全球政策，包括乾旱、洪水和生物多樣性喪失的問題，「我們必須同時處理所有問題……適應新的氣候」。

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