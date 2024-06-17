　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女手指腫脹以為骨折　2個月後發黑劇痛「其實是腫瘤」被迫截肢　

女手指腫脹以為骨折　2個月後發黑劇痛「發現是腫瘤」被迫截肢。（圖／翻攝自TikTok／princessnatixo_）

▲女手指腫脹竟然是腫瘤。（圖／翻攝自TikTok／princessnatixo_）

記者李振慧／綜合報導

國外女子娜塔莉(Natalie Garcia)發現手指莫名腫脹，本來以為手指只是骨折，沒想到幾個月後手指腫脹情況愈來愈嚴重，檢查發現其實是腫瘤，最後該手指不得不截肢。

娜塔莉在TikTok上分享她的故事，獲得3千多萬點閱。影片中可看到，娜塔莉的手指看起來有些腫脹，她表示，「當時我被告知，這只是骨折」，沒想到治療1個月後，手指卻變得比之前更腫脹，並且出現腫塊、感到疼痛。

娜塔莉再度就醫檢查，發現手指上的腫塊其實是腫瘤，她接受化療希望能讓腫瘤變小，但是情況沒有太大改善，她在影片中秀出自己腫脹又發黑的手部畫面，最後只能切除。

@princessnatixo_ such a roller coaster #giantcelltumor #fingeramputation #amputee #rayamputation #amputation ♬ I Got 5 On It - Tethered Mix from US - Michael Abels & Luniz

娜塔莉表示，「我想說的是，我被誤診為骨折長達2個月，直到他們發現我的情況正在惡化，才把我轉介給一名手部專家，診斷出是腫瘤，但是每次進行腫瘤切除手術，手指情況只是變得愈來愈糟，因為腫瘤不斷生長並破壞骨頭，最後我無法保住手指」，整個過程中，忽上忽下的心情讓她感覺像在坐雲霄飛車。

影片曝光後引發網友討論，「我嚇到下巴快掉下來了，你很堅強」、「為你的情況感到抱歉，希望你後來不需要再經歷疼痛與併發症」、「被誤診真的是太誇張了」。英國媒體報導指出，巨大細胞瘤(Giant cell tumor)是一種生長在骨頭末端關節附近的腫瘤，較常發生在20至40歲人身上，會慢慢侵蝕骨骼，進一步發生骨折狀況，呼籲民眾若發現類似症狀應盡早就醫。

ET快訊
快訊／想老婆！「柯神」關212天求交保　班霸喊窮：要去海外兼
廣東韓江「史上最大洪水爆發」　恐怖空拍照曝
陸軍一兵慘死…父曝犯案動機！　17歲少年「長袖藏刀」
快訊／國王冠軍賽大危機！　林書豪G4將不會上場
華莎劇透：我下個月來高雄　「5大咖」名單官宣！
快訊／畢業典禮天花板突掉落！　家長遭砸傷
兒帶火槍上街！狄鶯無奈發聲　孫安佐親自回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連點2個捲餅狂吃　男突然「從嘴中拔出剃刀片」嚇：差點吞下肚

和爸媽一起度假！8歲女童機上突然昏迷死亡　飛機緊急迫降

野生動物園遊玩「母獅突然用嘴開車門」　遊客嚇壞慘叫：快上鎖！

女同意發生性行為　男進行一半「偷拔保險套」性侵罪判入獄4年

爸媽外出把她單獨留在家　叔叔目睹女嬰被「寵物犬狂吃」：狗太餓

害羞貓為了交友第一次開口　「不是喵喵叫」狂喊這字爆紅：太可愛

破冰？中澳總理會晤　李強宣布開放澳公民免簽入境15天

千古謎底揭曉！日研究曝「女性較長壽原因」：沒精子可以活久一點

高溫飆破46°C！麥加朝聖人潮「突破180萬」　至少14人熱死

女手指腫脹以為骨折　2個月後發黑劇痛「其實是腫瘤」被迫截肢　

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

破冰？中澳總理會晤　李強宣布開放澳公民免簽入境15天

千古謎底揭曉！日研究曝「女性較長壽原因」：沒精子可以活久一點

高溫飆破46°C！麥加朝聖人潮「突破180萬」　至少14人熱死

女手指腫脹以為骨折　2個月後發黑劇痛「其實是腫瘤」被迫截肢　

中國總理李強訪澳　澳外長黃英賢提台海風險：反對單方面改變現狀

當盤子削？姬路城研擬「針對外國人」調漲門票　市長：要多收4倍

連點2個捲餅狂吃　男突然「從嘴中拔出剃刀片」嚇：差點吞下肚

中樂透卻領不到錢「只因忘記1件事」　加拿大男超崩潰

找嘸老婆！韓國大齡未婚男多　重男輕女思想造成男女比例嚴重失衡

韓男公寓墜樓！　8旬老翁路過「慘遭重壓」雙雙身亡

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

快訊／國3北上善化出口「砂石車起火」！　匝道封閉處理中

波尼多小旅宿老闆涉偷拍！台東縣交觀處出手了　最重恐被廢照

王仁甫大陸旅遊無辜捲爆料　季芹動怒：不能接受！

王婉諭追問「支持兩岸一家親？」　揭黃國昌昔言論嗆：逃避可恥還沒用

快訊／柯旻豪押212天「想老婆」求交保　班霸喊窮：要去海外兼職

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農民荷包要小心！假冒姪兒詐裝修費　農會行員成功攔阻

老「藍鷹」對戰青鳥沒在怕！　國民黨21日動員藍粉擠爆青島東路

破冰？中澳總理會晤　李強宣布開放澳公民免簽入境15天

豬也有粉刺！下巴藏巨無霸黑頭　白色油脂擠出來...跟硬幣一樣大

國際熱門新聞

冷氣這樣吹最省電！實測：比調低溫度更涼

酷澎遭重罰33億　稱操控關鍵字是電商慣例

「裝忙神器」被抓包　銀行員工丟飯碗

烏克蘭和平峰會落幕　澤倫斯基：若俄撤軍「明天」就和談

中獎3千萬請表妹代領　竟被私吞稱只中60萬

美擬地獄景象挫中共犯台　數十項計劃進行中

2歲男童愛畫畫　一幅售價飆破22萬

秘魯太平洋岸外海6.3地震　無海嘯威脅

澳籍作家楊恆均遭判死緩　成中澳高層交鋒熱點

1歲兒狂抽電子煙！17歲媽po網炫耀被逮

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

搭機脫鞋「襪子別穿這色」以免受傷

8歲女童機上突然昏迷死亡　飛機緊急迫降

全球10大「買不起房」城市　台灣沒上榜

更多熱門

相關新聞

不菸男咳1個月竟是「肺癌四期」　醫示警5徵兆

不菸男咳1個月竟是「肺癌四期」　醫示警5徵兆

肺癌不再是癮君子、年紀大長者專利！一位36歲不菸不酒的張先生，因咳嗽和呼吸困難長達一個月，就醫檢查竟發現右肺中葉肺腺癌合併腦部轉移屬第四期。醫師提醒，肺部有狀況時，初期不會有任何不是，一但有症狀，通常病況已相當嚴重，若有胸悶、咳嗽、多痰、血痰、胸痛等症狀，都要特別留意儘早就醫檢查。

吃冰咬到硬塊　醫吐出來一看是「人類手指」

吃冰咬到硬塊　醫吐出來一看是「人類手指」

跑步「小腿前側」越來越痛！休息也沒用　醫：小心會骨折

跑步「小腿前側」越來越痛！休息也沒用　醫：小心會骨折

27歲正妹在家被陌生人刺死！當著保全面行兇

27歲正妹在家被陌生人刺死！當著保全面行兇

泰女大生全裸陳屍草叢！男友家浴室滿地血

泰女大生全裸陳屍草叢！男友家浴室滿地血

關鍵字：

手指腫瘤骨折女子截肢Natalie Garcia

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

春風放話幫高爾宣養女兒　「滿足1條件」到國小畢業

三戰倒數不到48hrs？新神鬼先知曝準確日期

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面