女手指腫脹以為骨折　2個月後發黑劇痛「其實是腫瘤」被迫截肢　

▲女手指腫脹竟然是腫瘤。（圖／翻攝自TikTok／princessnatixo_）

記者李振慧／綜合報導

國外女子娜塔莉(Natalie Garcia)發現手指莫名腫脹，本來以為手指只是骨折，沒想到幾個月後手指腫脹情況愈來愈嚴重，檢查發現其實是腫瘤，最後該手指不得不截肢。

娜塔莉在TikTok上分享她的故事，獲得3千多萬點閱。影片中可看到，娜塔莉的手指看起來有些腫脹，她表示，「當時我被告知，這只是骨折」，沒想到治療1個月後，手指卻變得比之前更腫脹，並且出現腫塊、感到疼痛。

娜塔莉再度就醫檢查，發現手指上的腫塊其實是腫瘤，她接受化療希望能讓腫瘤變小，但是情況沒有太大改善，她在影片中秀出自己腫脹又發黑的手部畫面，最後只能切除。

娜塔莉表示，「我想說的是，我被誤診為骨折長達2個月，直到他們發現我的情況正在惡化，才把我轉介給一名手部專家，診斷出是腫瘤，但是每次進行腫瘤切除手術，手指情況只是變得愈來愈糟，因為腫瘤不斷生長並破壞骨頭，最後我無法保住手指」，整個過程中，忽上忽下的心情讓她感覺像在坐雲霄飛車。

影片曝光後引發網友討論，「我嚇到下巴快掉下來了，你很堅強」、「為你的情況感到抱歉，希望你後來不需要再經歷疼痛與併發症」、「被誤診真的是太誇張了」。英國媒體報導指出，巨大細胞瘤(Giant cell tumor)是一種生長在骨頭末端關節附近的腫瘤，較常發生在20至40歲人身上，會慢慢侵蝕骨骼，進一步發生骨折狀況，呼籲民眾若發現類似症狀應盡早就醫。