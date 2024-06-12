一上網「沉迷A片」集體擺爛？　亞馬遜部落闢謠：扭曲事實

▲部落「馬魯波」受惠於星鏈計畫，最近才連上網路，卻被誤傳負面新聞。（圖／navi global，下同。）



記者吳美依／綜合報導

亞馬遜雨林部落「馬魯波」（Marubo）受惠於馬斯克星鏈計畫（Starlink），終於成功接通網際網路，卻被誤傳年輕人從此沉迷A片及社群媒體，甚至變得懶惰擺爛。全球數百間媒體爭相報導後，部落領袖出面闢謠，他們批評外界扭曲事實、毫無根據，嚴重傷害部落形象。

馬魯波位於亞馬遜雨林深處，目前大約居住2000人，最近才連上高速網際網路。《紐約時報》巴西分社社長尼卡斯（Jack Nicas）好奇這對當地生活造成什麼影響，因此4月親自拜訪部落，並於6月2日發布報導。

尼卡斯表示，在為期一周的訪問中，「我看到他們如何使用網路，在村莊之間進行交流，與遠方的親友聊天，在緊急狀況下尋求幫助。」不過，也有許多居民深切擔憂，與外部世界聯繫，將導致世代保存的文化被顛覆，「一些長者抱怨青少年黏在手機上，群組聊天充斥著八卦，未成年人觀看A片。」

尼卡斯說，6月2日發布的報導是關於「馬魯波人首次接觸網路的弊病」，但在發表之後卻演變成「完全不同的層面」，全球上百間媒體「錯誤宣稱」馬魯波人對A片成癮，這個頭條報導迅速延燒到世界各地，在社群媒體上引爆熱議，對於馬魯波人而言，更是讓人困惑又憤怒。

尼卡斯強調，「馬魯波人沒有對A片成癮」，不僅部落裡沒有任何跡象，《紐約時報》報導也沒有此類暗示，僅提及部落領袖阿爾弗雷多（Alfredo Marubo）抱怨，一些未成年人在WhatsApp聊天群組分享A片，這一點格外令人擔憂，因為馬魯波文化甚至不太贊成在公開場所接吻。

把星鏈帶入部落的領袖以諾（Enoque Marub）9日發布影片回應，「這些說法毫無根據又不真實，並且反映出一種帶有偏見的意識形態潮流，不尊重我們的自主權及身分認同。」他說，《紐約時報》的報導過度強調網路負面影響，導致遭到扭曲、具有破壞性的資訊傳播出去。

阿爾弗雷多11日也透過部落協會發布聲明，這些誤導性標題「可能對人們的形象造成不可逆轉的傷害」。

律師及原權社運家艾里西奧（Eliesio Marubo）是馬魯波的代表人物之一，自從報導瘋傳之後，社群媒體就湧入數萬則通知跟私訊，許多網友都在嘲笑馬魯波人。但他表示，這篇報導觸發了網路突然降臨偏遠原民部落的重要辯論，「網路帶來很多優勢，但也帶來很多挑戰。」