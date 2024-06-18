PO文爆「女友拉屎在我房間」！本人回應了　曝男友1暖舉：愛屎了

▲一名男網友自爆女友在他家地板解放。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

有一種愛情，叫做原諒在你房間地板大便的女友。一名男網友表示，當時剛結束一整天的約會，突然腹部一陣翻攪劇痛，一到家立刻衝進廁所解放，這時候門口卻傳來女友語帶慌張的說「不好了，跟你說一件嚴重的事，我剛剛在你房間大便了」的震撼告白。

這名男網友在Dcard以「女友拉屎在我房間」為題發文，表示假日與女友約會完，卻在回家途中感到肚子不適，因此趕快飛奔家中廁所，上到一半時，門外傳來敲門聲以及女友語帶慌張的說出「我剛剛在你房間大便了」。

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原Po起初以為對方開玩笑，因為回家路上只有他疑似吃生魚片鬧肚子，女友到家時還一副老神在在樣子，沒想到打開廁所門一看，竟見女友蹲在地上與「半包衛生紙堆成的一座山」，還有脫下的褲子和聞到濃濃屎味。

他直言，當下情緒非常複雜，是有點錯愕帶點荒謬、想笑又覺得好可憐，加上自己從沒這樣解放過，一時間不知所措，但看著怕被罵又窘迫，蹲在地上想找洞鑽的女友，還是問對方褲子有沒有沾到、肚子有沒有不舒服，以及「給妳袋子裝衛生紙，包一包等等再拿去丟」。

原Po坦承，這件事未來可能會被他拿來笑一笑，女友也對他沒生氣、沒趕人有些訝異，「看到她蹲在地上可憐模樣，完全沒辦法生氣啊。只覺得如果是我，會希望另一半不要生氣、不要沒耐心、安撫一下尷尬場面、幫我一起收拾，那就這樣做吧」。

文章曝光後除了笑翻網友，甚至引來女友本人留言，並坦承當時「突然肚子痛到不行，想移動也有點困難」，且屎意來得又急又猛，根本來不及找袋子、垃圾桶，事後也深怕男友不能接受在他家拉屎的自己，沒想到對方的後續舉動與安慰，「真的讓我愛屎了」。

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